Πρόταση γάμου στο παρκέ στο ημίχρονο του Παναθηναϊκός-Ζαλγκίρις

Μια ευχάριστη νότα έδωσε στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Ζαλγκίρις (36-39) ένας φίλος του Παναθηναϊκού κάνοντας πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στο παρκέ του γηπέδου.

Οι δυο τους κατέβηκαν στον αγωνιστικό χώρο για να λάβουν μέρος-δήθεν-σε έναν διαγωνισμό τριπόντων, ωστόσο ο φίλος των «πράσινων» είχε... προσχεδιάσει τα πάντα. Έκανε με τον παραδοσιακό τρόπο την πρόταση γάμου στην κοπέλα του, η οποία είπε το μεγάλο «ναι» και τον αγκάλιασε μέσα σε αποθέωση από το υπόλοιπο κοινό στο ΟΑΚΑ.

