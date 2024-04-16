Στις 19 Απριλίου ξεκινάει στην Ινδία η μεγαλύτερη εκλογική διαδικασία στον κόσμο: οι βουλευτικές εκλογές στην χώρα.

Οι εκλογές – μαμούθ θα διαρκέσουν μέχρι την 1η Ιουνίου και σε αυτές έχουν δικαίωμα ψήφου σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι - για την ακρίβεια 969.821.926.

«Για να καταλάβουμε το μέγεθος», γράφει το BBC, «αν προσθέσουμε τους πληθυσμούς των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Ιαπωνίας, της Βρετανίας, της Βραζιλίας, της Γαλλίας και του Βελγίου- πλησιάζουμε στο νούμερο των Ινδών που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους».

Προς ιστορική νίκη ο Μόντι

Στις εκλογές αντιπαρατίθεται ο δύο φορές πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι – ο οποίος διεκδικεί μία Τρίτη θητεία - απέναντι σε μία συμμαχία 24 αντιπολιτευόμενων κομμάτων, υπό την ηγεσία του μεγαλύτερου αντιπολιτευόμενου κόμματος του Κογκρέσου, η αποκαλούμενη “INDIA” ή Ινδική Εθνική Αναπτυξιακή Συμπεριλιπτική Συμμαχία (Indian National Developmental Inclusive Alliance).

Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν άνετη νίκη για το ινδουιστικό εθνικιστικό Κόμμα Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP) του Μόντι.

Μία νίκη θα καθιστούσε τον 73χρονο Μόντι μόλις τον δεύτερο πρωθυπουργό μετά τον Τζαβαχαρλάλ Νεχρού, ήρωα της ανεξαρτησίας και πρώτο πρωθυπουργό της Ινδίας, που κερδίζει τρίτη θητεία στη σειρά.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.