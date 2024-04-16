Ερντογάν: Ο Νετανιάχου είναι ο μόνος υπεύθυνος για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή

Ευθεία επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τον ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

«Το Ισραήλ προσπαθεί να προκαλέσει μια περιφερειακή σύγκρουση και η επίθεσή του στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό ήταν η τελευταία σταγόνα», είπε σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Πρόσθεσε ότι νέες περιφερειακές συγκρούσεις είναι πιθανές όσο συνεχίζεται η «σκληρότητα και η γενοκτονία» στη Γάζα και κάλεσε όλα τα μέρη να δράσουν με κοινή λογική. Κατηγόρησε επίσης τη Δύση επειδή καταδίκασε την επίθεση του Ιράν αλλά όχι την επίθεση του Ισραήλ στην πρεσβεία του Ιράν.

Το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ με εκατοντάδες εκρηκτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν το βράδυ του Σαββάτου, επίθεση για την οποία Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δεσμευτεί να απαντήσουν.

Το Ιράν χαρακτήρισε την επίθεση αντίποινα για μια ισραηλινή επίθεση που ισοπέδωσε ένα κτίριο στην πρεσβεία του στη Δαμασκό την 1η Απριλίου και σκότωσε δύο στρατηγούς του και αρκετούς άλλους αξιωματικούς.

