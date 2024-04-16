Πιο κοντά στην έκδοση ο Άσανζ - Οι ΗΠΑ παρείχαν τις διαβεβαιώσεις που ζήτησε το βρετανικό δικαστήριο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρείχαν τις διαβεβαιώσεις που ζητήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, οι οποίες θα μπορούσαν τελικά να ανοίξουν το δρόμο για την έκδοση του ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ από τη Βρετανία.

Τον περασμένο μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι, χωρίς ορισμένες εγγυήσεις των ΗΠΑ, ο Ασάνζ, 52 ετών, θα είχε τη δυνατότητα να ασκήσει νέα έφεση κατά της έκδοσής του για να αντιμετωπίσει 18 κατηγορίες, όλες για παραβίαση του νόμου περί κατασκοπείας, σχετικά με τη δημοσίευση εμπιστευτικών στρατιωτικών αρχείων των ΗΠΑ από το WikiLeaks.

Οι διαβεβαιώσεις, που υπεβλήθησαν εντός της προθεσμίας που έληγε την Τρίτη, αφορούν στη διασφάλιση ότι στη δίκη στις ΗΠΑ θα μπορεί να βασιστεί στο δικαίωμα της Πρώτης Τροποποίησης για την ελευθερία του λόγου και ότι δεν υπήρχε προοπτική νέων κατηγοριών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επιβολή της θανατικής ποινής.

Το έγγραφο, το οποίο είδε το Reuters, ανέφερε ότι ο Ασάνζ θα μπορούσε να βασιστεί στην προστασία που παρέχει η Πρώτη Τροποποίηση και αναφέρει ότι "δεν θα επιδιωχθεί ούτε θα επιβληθεί θανατική ποινή".

«Αυτές οι διαβεβαιώσεις είναι δεσμευτικές για όλους όσους εμπλέκονται ή θα εμπλακούν να διερευνήσουν και να δικάσουν την υπόθεση Άσανζ» αναφέρουν οι διαβεβαιώσεις.

Θα υπάρξει τώρα μια νέα ακρόαση στο Λονδίνο στις 20 Μαΐου, αλλά οι δικηγόροι του έχουν χαρακτηρίσει τις διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ που δόθηκαν σε άλλες υποθέσεις ότι «δεν αξίζουν το χαρτί στο οποίο γράφτηκαν», απηχώντας παρόμοια κριτική από την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Διεθνούς Αμνηστίας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι εξετάζει ένα αίτημα από την Αυστραλία να αποσύρει τη δίωξη, το οποίο ο Αμερικανός δικηγόρος του Ασάνζ χαρακτήρισε «ενθαρρυντικό».

Δεν ήταν σαφές ποια επιρροή, εάν υπήρχε, θα μπορούσε να ασκήσει ο Μπάιντεν σε μια ποινική υπόθεση, αλλά η Wall Street Journal ανέφερε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για την ένσταση.

Ο Ασάνζ έχει δώσει νομικές μάχες για περισσότερα από 13 χρόνια στα αγγλικά δικαστήρια από τότε που συνελήφθη για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2010.

Για τους πολλούς υποστηρικτές του, είναι ένας ήρωας κατά του κατεστημένου που διώκεται επειδή αποκάλυψε τις αδικίες των ΗΠΑ και λεπτομέρειες για φερόμενα εγκλήματα πολέμου σε μυστικά, απόρρητα αρχεία.

Οι αρχές των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι δεν διώκεται για τη δημοσίευση των υλικών που διέρρευσαν, αλλά για την εγκληματική ενέργεια της συνωμοσίας με την πρώην αναλύτρια πληροφοριών του αμερικανικού στρατού, Τσέλσι Μάνινγκ, για να τα αποκτήσει παράνομα.

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν πρέπει να εγκαταλείψει αυτήν την επικίνδυνη δίωξη πριν είναι πολύ αργά», είπε η Στέλλα Ασάνζ.

Η σύζυγος του Ασάνζ, Στέλλα, την οποία παντρεύτηκε ενώ βρισκόταν στη φυλακή στο Λονδίνο, είπε ότι οι εγγυήσεις δεν ικανοποίησαν τις ανησυχίες τους.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκδώσει μια μη διαβεβαίωση σε σχέση με την Πρώτη Τροποποίηση και μια τυπική διαβεβαίωση σε σχέση με τη θανατική ποινή», ανέφερε σε δήλωσή της.



