Το βίντεο ενός σκιέρ έγινε viral καθώς παραλίγο να... πέσει πάνω σε μία αρκούδα τη στιγμή που κατέβαινε πίστα στην Καλιφόρνια.
Όπως φαίνεται στο βίντεο το οποίο έχει συγκεντρώσει χιλιάδες likes, η αρκούδα τρέχει γρήγορα και περνά ξυστά από τον σκιέρ.
«Παραλίγο να χτυπήσω μια αρκούδα. Δεν κατάλαβα ότι ήταν αρκούδα μέχρι που πλησίασε» έγραψε στο TikTok.
Ο άνδρας που δημοσίευσε το βίντεο πρόσθεσε πως «ευτυχώς κανείς δεν συγκρούστηκε με την αρκούδα» και ότι μετά την είδε να ξανασμίγει με την οικογένειά της στην άλλη πλευρά του μονοπατιού.
- Δανία: Έξι άτομα οδηγήθηκαν στη φυλακή εκ των οποίων τα τέσσερα...ερήμην - Σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση
- Σπάνιο ατύχημα στο μετρό του Πεκίνου σε ώρα αιχμής - Συγκρούστηκαν βαγόνια - 102 επιβάτες με κατάγματα στο νοσοκομείο (βίντεο)
- Βρέθηκε στη Γαλλία μετά από 6 χρόνια αγνοούμενος ο 17χρονος Alex Batty - Καταζητείται η μητέρα του (Βίντεο, φωτογραφίες)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.