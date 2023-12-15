Το βίντεο ενός σκιέρ έγινε viral καθώς παραλίγο να... πέσει πάνω σε μία αρκούδα τη στιγμή που κατέβαινε πίστα στην Καλιφόρνια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο το οποίο έχει συγκεντρώσει χιλιάδες likes, η αρκούδα τρέχει γρήγορα και περνά ξυστά από τον σκιέρ.

«Παραλίγο να χτυπήσω μια αρκούδα. Δεν κατάλαβα ότι ήταν αρκούδα μέχρι που πλησίασε» έγραψε στο TikTok.

Ο άνδρας που δημοσίευσε το βίντεο πρόσθεσε πως «ευτυχώς κανείς δεν συγκρούστηκε με την αρκούδα» και ότι μετά την είδε να ξανασμίγει με την οικογένειά της στην άλλη πλευρά του μονοπατιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.