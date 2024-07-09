Ξεκινά σήμερα, Τρίτη στην Ουάσινγκτον η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, 75 χρόνια μετά την ίδρυσή του, στη διάρκεια της οποίας οι χώρες μέλη πρόκειται να επαναβεβαιώσουν τη στήριξή τους στην Ουκρανία, αν και το κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας στις ΗΠΑ αναμένεται να ρίξει τη σκιά του.

Τέσσερις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, ο 81χρονος Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είναι υποχρεωμένος κάθε ημέρα να αποδεικνύει όχι μόνο ότι μπορεί να νικήσει τον αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ότι μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα με τη μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ παγκοσμίως.

Οι εκκλήσεις αυξάνονται, ακόμη και μέσα από το Δημοκρατικό κόμμα, να αποσυρθεί από την κούρσα, κυρίως μετά το καταστροφικό ντιμπέιτ στα τέλη Ιουνίου, στο οποίο ο Μπάιντεν εμφανίστηκε κουρασμένος και σε σύγχυση.

Εκτός από τους Αμερικανούς ψηφοφόρους ο Δημοκρατικός πρέπει να καθησυχάσει τους ηγέτες των 32 χωρών μελών του ΝΑΤΟ, που θα βρίσκονται επί τρεις ημέρες στην Ουάσινγκτον. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε χθες, Δευτέρα, ότι «δεν εντόπισε ενδείξεις» ανησυχίας από τα μέλη της Συμμαχίας αναφορικά με την κατάσταση του Μπάιντεν.

«Οι σύμμαχοί μας αναμένουν από τις ΗΠΑ να έχουν ηγετικό ρόλο» και «ποιος θα μπορούσε να με αντικαταστήσει; Διεύρυνα το ΝΑΤΟ, το έκανα πιο ισχυρό», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος χθες μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC.

Η Φινλανδία και η Σουηδία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ το 2023 και φέτος, αντίστοιχα, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Πιο ισχυρή απάντηση»

Στο μεταξύ χθες η Ρωσία διεξήγαγε μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον ουκρανικών πόλεων, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 36 ανθρώπων.

Από τη Βαρσοβία όπου πραγματοποιούσε επίσκεψη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τους Δυτικούς «πιο ισχυρή απάντηση» απέναντι στη Ρωσία.

Σήμερα ο Ζελένσκι αναμένεται στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την 75η επέτειο από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, τον Απρίλιο του 1949, ως απάντηση στη σοβιετική απειλή.

Το Κίεβο ζητεί κυρίως περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ανάμεσά τους συστοιχίες Patriot, πυραύλους εδάφους- αέρος που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί έναντι των βαλλιστικών πυραύλων. Τα ρωσικά πλήγματα έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους και έχουν καταστρέψει τις μισές ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα ζήτησε τον Απρίλιο επτά τέτοιες συστοιχίες για την προστασία των πόλεων και των υποδομών.

Μόνο η Γερμανία και η Ρουμανία έχουν προς το παρόν απαντήσει σε αυτό το αίτημα, δεσμευόμενες να προσφέρουν η κάθε μία ένα σύστημα Patriot. Η Ολλανδία προσπαθεί από την πλευρά της να συγκεντρώσει διάφορα εξαρτήματα για να φτιάξει μια ολόκληρη συστοιχία προς όφελος της Ουκρανίας. Οι ΗΠΑ άφησαν να εννοηθεί ότι θα προσφέρουν ακόμη μία.

Χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες ο Μπάιντεν υποσχέθηκε χθες ότι θα ανακοινώσει, μαζί με τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, «νέα μέτρα για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας προκειμένου να τη βοηθήσουμε να προστατεύσει τις πόλεις και τους αμάχους της από τα ρωσικά πλήγματα».

Το Κίεβο ελπίζει επίσης, χωρίς να διατηρεί αυταπάτες, ότι θα προχωρήσει στην Ουάσινγκτον η υποψηφιότητά του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, μετά την απογοήτευση που προκάλεσε η απουσία προόδου στο θέμα κατά τη σύνοδο κορυφής που διεξήχθη πριν από ένα χρόνο στο Βίλνιους. Η Ουκρανία επιθυμεί να λάβει επίσημη πρόσκληση να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά πολλές χώρες, ανάμεσά τους και οι ΗΠΑ, είναι αντίθετες.

Ωστόσο, αναμένεται να λάβει τη διαβεβαίωση ότι η υπόσχεση για την ένταξή της θα είναι «μη αναστρέψιμη», σύμφωνα με διπλωμάτη, ο οποίος διευκρίνισε ότι θα προστεθούν και κάποιοι όροι.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ διαβεβαίωσε από την πλευρά του ότι το σύνολο των μέτρων υπέρ της Ουκρανίας, που θα ανακοινωθούν στη σύνοδο κορυφής, θα αποτελούν στοιχεία που θα ευνοούν την ένταξή της στη Συμμαχία.

Πρόκειται για μια «πολύ σοβαρή προσπάθεια να τεθεί η Ουκρανία σε μια θέση από την οποία θα είναι έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο και τις ευθύνες της στο πλαίσιο της Συμμαχίας από την πρώτη ημέρα» της ένταξής της, τόνισε Αμερικανός αξιωματούχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

