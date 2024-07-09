Ημέρα πένθους είναι η σημερινή για την Ουκρανία μετά από τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα που ήταν ένα από τα χειρότερα των τελευταίων μηνών με τουλάχιστον 41 νεκρούς και 166 τραυματίες.

Το κεντρικό νοσοκομείο παίδων στην πρωτεύουσα Κίεβο ήταν μεταξύ των κτιρίων που επλήγησαν.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένας πύραυλος ισοπέδωσε τμήμα του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Ohmatdyt - της μεγαλύτερης παιδιατρικής εγκατάστασης της Ουκρανίας - και η έρευνα για επιζώντες κάτω από τα ερείπια συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Σε άλλο σημείο, ο κυβερνήτης της νότιας περιφέρειας Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, που συνορεύει με την Ουκρανία, δήλωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιδρομές της Ουκρανίας τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση «βίαιη» και χαρακτήρισε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν ως «αιματοβαμμένο εγκληματία».

Η Ρωσία αρνήθηκε χθες Δευτέρα ότι είχε στόχο το νοσοκομείο του Κιέβου, λέγοντας ότι χτυπήθηκε από θραύσματα ουκρανικού πυραύλου αεράμυνας, ενώ η Ουκρανία είπε ότι βρήκε υπολείμματα ρωσικού πυραύλου κρουζ.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες που είναι σύμμαχοι της Ουκρανίας καταδίκασαν την επίθεση, συμπεριλαμβανομένου του νέου Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, αποκαλώντας τα χτυπήματα ως «φρικτή υπενθύμιση της ρωσικής βαρβαρότητας», είπε ότι θα ανακοινώσει σύντομα πρόσθετη υποστήριξη για τα συστήματα αεράμυνας της Ουκρανίας.

Επίθεση από ουκρανικά drones - Τέσσερις νεκροί

Την ίδια ώρα ουκρανικά drones συνεχίζουν τις αντεπιθέσεις. Οι αεροπορικές επιδρομές στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στην Μπιέλγκοροντ, περιφέρεια της νότιας Ρωσίας που συνορεύει με την Ουκρανία, τις τελευταίες 24 ώρες, έκανε γνωστό ο περιφερειάρχης της, ενώ το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανακοίνωσε πως καταρρίφθηκαν 38 ουκρανικά drones.

«Αυτές οι 24 ώρες ήταν πολύ δύσκολες για την περιφέρεια της Μπιέλγκοροντ. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν (και) 20 τραυματίστηκαν, 17 από τους οποίους βρίσκονται ακόμη σε ιατρικά κέντρα, ανάμεσά τους δυο σε σοβαρή κατάσταση», διευκρίνισε ο Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

Ο δήμαρχος της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας ανέφερε νωρίτερα πως οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορους τομείς.

«Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να επιτίθενται σε κοινότητες της περιφέρειας Μπιέλγκοροντ», ανέφερε ο Βαλεντίν Ντεμίντοφ, επίσης μέσω Telegram.

Άλλοι ρώσοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για επιθέσεις στη δυτική Ρωσία, ιδίως στις περιφέρειες Κουρσκ. Βαρόνεζ, Ραστόφ και Αστραχάν.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε υπηρεσία κατέστρεψαν και αναχαίτισαν τρία drones στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, επτά drones στην περιφέρεια Κουρσκ, δυο drones στην περιφέρεια Βαρόνεζ, 21 drones στην περιφέρεια Ραστόφ και πέντε drones στην περιφέρεια Αστραχάν», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο περιφερειάρχης της Αστραχάν Ιγκόρ Μπαμπούσκιν έκανε λόγο μέσω Telegram για «μαζική» προσπάθεια να χτυπηθούν διάφοροι στόχοι με drones στην περιοχή, που «απωθήθηκε επιτυχώς», κατ’ αυτόν.

