Αφού πέρασε από την Καραϊβική, η καταιγίδα Μπέριλ έπληξε χθες, Δευτέρα, το Τέξας συνοδευόμενη από ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες και μαζικές διακοπές ρεύματος, ενώ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους στις νότιες ΗΠΑ.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή του Χιούστον, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης αυτής του Τέξας και της τοπικής αστυνομίας.

Ένας εργαζόμενος στη δημοτική αστυνομία έχασε τη ζωή του σε πλημμύρες, την ώρα που προσπαθούσε να φτάσει στην εργασία του, εξήγησε ο δήμαρχος Τζον Ουίτμιρ, διευκρινίζοντας ότι ακόμη ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε πυρκαγιά που προκάλεσε κεραυνός.

Δύο άλλοι θάνατοι που συνδέονται με πτώσεις δέντρων είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα χθες από τις τοπικές αρχές.

Πιο βόρεια, στην κομητεία Μπέντον της Λουιζιάνα, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν δέντρο έπεσε στο σπίτι της, επεσήμανε η τοπική αστυνομία στο Facebook.

Ο Μπέριλ, ο οποίος σε προηγούμενο στάδιο είχε χαρακτηριστεί κυκλώνας, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων στην Καραϊβική και τη Βενεζουέλα. Όταν πέρασε από τις Αντίλλες έφτασε μάλιστα στο επίπεδο 5 – το υψηλότερο-- της κλίμακας Σάφιρ- Σίμσον, με την οποία υπολογίζεται η ένταση των κυκλώνων.

Τη Δευτέρα υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, με τους ανέμους που τον συνόδευαν να πνέουν με μειωμένη ένταση, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).

Ωστόσο ο κίνδυνος παραμένει. Πέντε ανεμοστρόβιλοι καταγράφηκαν χθες από τη μετεωρολογική υπηρεσία του Τέξας και το NHC προειδοποίησε για τον κίνδυνο απότομης ανόδου της στάθμης της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές.

Στο Χιούστον ξεριζώθηκαν δέντρα και έπεσαν πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, κλείνοντας δρόμους. Πολλοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι λόγω των πλημμυρών.

«Για μια καταιγίδα κατηγορίας 1 οι ζημιές είναι πολλές, περισσότερες από όσες αναμέναμε», δήλωσε η Ρόουζ Μίκαλεκ κάτοικος της πόλης.

Στο Τέξας περισσότερα από 2,4 εκατ. νοικοκυριά και καταστήματα εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα χθες το βράδυ, σύμφωνα με τον ιστότοπο poweroutage.us.

Στο κεντρικό αεροδρόμιο της πόλης ακυρώθηκαν περισσότερες από 1.100 πτήσεις χθες, καθώς το NHC είχε προειδοποιήσει για τον σχηματισμό ανεμοστρόβιλων.

Ο μεταβατικός κυβερνήτης του Τέξας Νταν Πάτρικ ζήτησε από τους κατοίκους της πολιτείας να παραμείνουν σε εγρήγορση, να συμμορφώνονται με τις συστάσεις των αρχών και να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες περιοχές.

«Η καταιγίδα αυτή θα είναι φονική για όσους βρεθούν στην πορεία της», τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Πιστέψτε με, δεν θέλετε να βρεθείτε σε έναν κυκλώνα κατηγορίας 1», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το NHC, ο Μπέριλ θα κατευθυνθεί σήμερα και αύριο, Τετάρτη, προς το Μισισίπι και το Οχάιο, όμως εκτίμησε ότι η ένταση της καταιγίδας «θα μειώνεται συνεχώς» τις επόμενες ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.