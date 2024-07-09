Οι Δημοκρατικοί κοιτούν προς την Κάμαλα Χάρις - Μπορεί όμως να νικήσει τον Τραμπ;

Το απόγευμα του Σαββάτου, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις βρέθηκε σε φεστιβάλ της μαύρης κοινότητας στη Νέα Ορλεάνη, όπου μίλησε για τη ζωή της και όσα πίστευε ότι πέτυχε στον Λευκό Οίκο.

Ήταν το είδος των εκδηλώσεων στις οποίες συχνά παρευρισκόταν ως το νούμερο 2 του Λευκού Οίκου και ως η πρώτη γυναίκα, μαύρη και νοτιοασιάτισσα αντιπρόεδρος.

Κι ενώ χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στην Ουάσινγκτον, οι πανικόβλητοι Δημοκρατικοί κάνουν τους υπολογισμούς τους για την αντικατάσταση του 81χρονου Τζο Μπάιντεν μετά τη θλιβερή και μερικές φορές ακαταλαβίστικη εμφάνισή του στο ντιμπέιτ με τον Τραμπ, ο αριθμός των δημοσιογράφων που ακολουθεί την Χάρις είχε αυξηθεί σε δεκάδες.

Η ίδια πάντως, όσες φορές ρωτήθηκε αν ο Μπάιντεν πρέπει να αντικατασταθεί από εκείνη, δεν απάντησε.

Από την ημέρα του καταστροφικού ντιμπέιτ στις 27 Ιουνίου, η Χάρις έχει επανειλημμένα υπερασπιστεί το αφεντικό της, λέγοντας ότι η δουλειά του επί τέσσερα χρόνια δεν πρέπει να επισκιάζεται από τα 90 λεπτά της συζήτησης.

Ο ίδιος ο κ. Μπάιντεν αρνείται κατηγορηματικά να εγκαταλείψει την κούρσα, παρότι οι εκκλήσεις για παραίτηση γίνονται όλο και πιο δυνατές.

Μάλιστα, όπως σημειώνει το BBC, υψηλόβαθμοι Δημοκρατικοί στοιχίζονται πίσω από την 59χρονη Χάρις θεωρώντας της ως την φυσική επιλογή να αντικαταστήσει και να διαδεχθεί τον Μπάιντεν.

Άλλοι Δημοκρατικοί, όμως, βλέπουν στην Χάρις μια αντιπρόεδρο που απέτυχε στην κούρσα για το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος το 2020 ενώ λένε ότι όλη η θητεία της στον Λευκό Οίκο σημαδεύτηκε από χαμηλά ποσοστά αποδοχής.

Από την άλλη, οι υποστηρικτές της προβάλλουν δημοσκοπήσεις, που δείχνουν ότι θα είχε καλύτερη απόδοση από τον Μπάιντεν σε μια ενδεχόμενη αναμέτρηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και υποστηρίζουν ότι έχει το εθνικό προφίλ, γνώση της εκστρατείας και απήχηση στους νεότερους ψηφοφόρους που θα μπορούσαν να κάνουν τη μετάβαση απρόσκοπτη τέσσερις μήνες πριν την ημέρα των εκλογών.

Αν τελικά το σχέδιο προχωρήσει, η εξέλιξη θα συνιστά μεγάλη ανατροπή για μια γυναίκα που πριν από λίγο καιρό θεωρούνταν πολιτική αδυναμία από ανώτερα στελέχη του Λευκού Οίκου Μπάιντεν.

Ακόμη και ο ίδιος ο Μπάιντεν φέρεται να την περιέγραφε ως «έργο υπό εξέλιξη» κατά τους πρώτους μήνες της θητείας τους.

Μετά το τραγικό ντιμπέιτ, η Χάρις άλλαξε το πρόγραμμά της για να βρίσκεται κοντά στον πρόεδρο, εστιάζοντας στις ομιλίες της στη σκληρή κριτική στον αντίπαλο, Ντόναλντ Τραμπ και προβάλλοντας επιχειρήματα γιατί ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος συνιστά απειλή για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των γυναικών.

Ταυτόχρονα, προσφέρει σταθερή υποστήριξη στον Μπάιντεν.

Οι αντιπρόεδροι πρέπει πάντα να κρατούν μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της προσωπικής φιλοδοξίας και της πίστης, αλλά η κ. Χάρις γνωρίζει ότι αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να προβάλει τον εαυτό της.

Πάντως, το όνομα της Κάμαλα Χάρις δεν είναι το μόνο που έχει πέσει στο τραπέζι ως πιθανή εναλλακτική λύση αντί του Μπάιντεν. Ο κατάλογος είναι μακρύς: Γκρέτσεν Γουίτμερ από το Μίσιγκαν, Γκάβιν Νιούσομ από την Καλιφόρνια, Τζος Σαπίρο από την Πενσυλβάνια, Τζ. Μπ. Πρίτσκερ του Ιλινόις, ο υπουργός Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζετζ και ο βουλευτής της Καλιφόρνιας Ρο Κάνα.

Η κ. Χάρις και οι συνεργάτες της αρνήθηκαν να εμπλακούν σε δημόσιες εικασίες. Αλλά η ομάδα της γνωρίζει καλά τις παρασκηνιακές συνομιλίες που λαμβάνουν χώρα καθώς μέλη του κόμματος στοιχίζονται πίσω της.

Αν ο Μπάιντεν παραιτηθεί από την υποψηφιότητα, η ιδέα των Δημοκρατικών να παρακάμψουν την Χάρις υπέρ άλλου υποψηφίου τρομάζει πολλούς στα αριστερά του κόμματος και στην ισχυρή μαύρη κοινοβουλευτική ομάδα του.

Οι Ρεπουμπλικάνοι, επίσης, έχουν αναγνωρίσει ότι η Χάρις θα ήταν η πρώτη για να αντικαταστήσει τον Μπάιντεν.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ την έχει χαρακτηρίσει «αξιολύπητη».

Αλλά τελικά το μόνο ερώτημα που έχει σημασία για πολλούς Δημοκρατικούς -συμπεριλαμβανομένων των δωρητών που βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη- είναι αν έχει περισσότερες πιθανότητες να νικήσει τον Τραμπ από τον Τζο Μπάιντεν.

Και αυτό είναι πολύ αβέβαιο.

Πηγή: skai.gr

