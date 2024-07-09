Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε χθες Δευτέρα ότι ο Τζο Μπάιντεν θα παραμείνει ο υποψήφιος των Δημοκρατικών στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από μερίδα της παράταξής του να αποσυρθεί, εξαιτίας αμφιβολιών για την κατάσταση της υγείας του.

«Μου φαίνεται πως κάλλιστα μπορεί να παραμείνει» στην κούρσα, «έχει εγωισμό, δεν θέλει να εγκαταλείψει, δεν θέλει να το κάνει αυτό», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News - την πρώτη μετά το ντιμπέιτ των δυο αντιπάλων στα τέλη Ιουνίου.

Εκείνη την καταστροφική για τον κ. Μπάιντεν βραδιά, ο πρόεδρος, 81 ετών, φαινόταν κουρασμένος και σε σύγχυση.

«Ήταν πολύ χλομός, για να το πούμε ευγενικά», σχολίασε ο κ. Τραμπ χθες βράδυ, προσθέτοντας πως όταν ο αντίπαλός του άρχισε να μιλάει, είχε φωνή «αδύναμη».

«Ήταν παράξενο ντιμπέιτ, διότι από τα δυο πρώτα λεπτά, οι απαντήσεις που έδινε δεν έβγαζαν και πολύ νόημα», επέμεινε ο Ρεπουμπλικάνος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

