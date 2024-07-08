Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε σήμερα ότι «δεν εντόπισε κανένα σημάδι» ανησυχίας από την πλευρά των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τη φυσική κατάσταση του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Αυτό το ζήτημα υποδηλώνει ότι (οι συμμαχικές χώρες) θα πρέπει να καθησυχαστούν για τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ και τη δέσμευση του προέδρου Μπαϊντέν του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου σχετικά με πιθανές ανησυχίες από την πλευρά των μελών του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα τονίστηκε ότι ο Μπάιντεν εξετάστηκε από τον γιατρό του σήμερα, ανέφερε ο Λευκός Οίκος , προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος κάνει τέτοιες εξετάσεις δύο φορές την εβδομάδα.

Επίσης ο γιατρός του Μπάιντεν δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν υποβάλλεται θεραπεία για τη νόσο Πάρκινσον και ο γιατρός του δεν βλέπει κανένα λόγο να επανεξετάσει για τη νόσο αυτή.

«Υποβάλλεται σε θεραπεία ο πρόεδρος (Τζο Μπάιντεν) για τη νόσο του Πάρκινσον; Όχι. (...) Παίρνει φάρμακα για τη νόσο του Πάρκινσον; Όχι», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Καρίν Ζαν-Πιερ.

Οι New York Times με σημερινό τους δημοσίευμα ανέφεραν ότι ένας ειδικός σε αυτή τη νευροεκφυλιστική νόσο εκλήθη οκτώ φορές μέσα σε οκτώ μήνες στον Λευκό Οίκο, από το καλοκαίρι του 2023 έως αυτή την άνοιξη του 2024.

