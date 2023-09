NASA: Ειδικός διευθυντής θα συντονίζει τις έρευνες για τα UFO - Live η παρουσίαση της μελέτης Κόσμος 17:47, 14.09.2023 linkedin

Η NASA συγκέντρωσε στοιχεία και καταγραφές των τελευταίων 30 χρόνων και μέσω μίας ειδικής ομάδας επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, κατέληξε σε συμπεράσματα