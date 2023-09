Βέλγιο: Κακοποιήθηκαν από τον παππού τους όταν ήταν 8 ετών- «Έσπασαν την σιωπή τους» και ζητούν δικαιοσύνη Κόσμος 17:25, 14.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Μελίσσα σήμερα είναι 26 ετών, η ξαδέρφη της, Ζουλί 24 και για πολλά χρόνια δίσταζαν και ντρέπονταν να μιλήσουν για όσα συνέβησαν.