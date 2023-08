Δέος: Βίντεο της NASA με τον τυφώνα Idalia να «σκεπάζει» την πολιτεία της Φλόριντα 

Δέος προκαλούν τα πλάνα από τον τυφώνα Idalia που κατέγραψε η ΝΑSA, από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Τα πλάνα της NASA δείχνει τον τυφώνα Idalia να «σκεπάζει» την πολιτεία της Φλόριντα.

Στα πλάνα φαίνεται το «μάτι» της καταιγίδας ενώ ο Διαστημικός Σταθμός βρισκόταν πάνω από την πολιτεία. Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία μετέδωσε ζωντανά το φαινόμενο μέσω της πλατφόρμας X.



Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων χαρακτήρισε τον τυφώνα ως «πρωτοφανές γεγονός», καθώς έπληξε χθες Τετάρτη τη Φλόριντα, πλήττοντας τις ακτές με καταρρακτώδη βροχή, σφοδρά κύματα και θυελλώδεις ανέμους ταχύτητας έως και 200 χιλιομέτρων την ώρα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την επέλαση του τυφώνα.



The @Space_Station is passing over #HurricaneIdalia as the storm crosses Florida. https://t.co/Z99w0SE3QI