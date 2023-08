Σαρώνει ο τυφώνας Idalia τη Φλόριντα: Δύο νεκροί, δεκάδες εγκλωβισμένοι και χιλιάδες χωρίς ρεύμα - Δείτε βίντεο

Your browser does not support the audio element.

Ο τυφώνας Idalia έπληξε σήμερα τη Φλόριντα με ανέμους ταχύτητας 175 χλμ. την ώρα, έχει προκαλέσει πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές και έχει αφήσει σχεδόν 264.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα

Τουλάχιστον δύο άνδρες έχουν χάσει τη ζωή τους σε διαφορετικά περιστατικά που λόγω του τυφώνα Idalia που σαρώνει με το πέρασμά της τη Φλόριντα.

Ένας 59χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν έπεσε σε χαντάκι στην παραλία Keaton και προσέκρουσε σε μια κοντινή δεντροστοιχία.

Στην κομητεία Pasco, ένας 40χρονος άνδρας που οδηγούσε το φορτηγό του «με μεγάλη ταχύτητα για τις συνθήκες», έχασε τον έλεγχο προσέκρουσε σε δέντρο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη στην πόλη Hudson, στην περιοχή Pascoe County, η οποία έχει πλημμυρίσει και ένας ικανός αριθμός κατοίκων έχει παγιδευτεί μέσα στα σπίτια του. Η περιοχή είχε εκκενωθεί, ωστόσο κάποιοι αποφάσισαν να παραμείνουν στις ιδιοκτησίες τους και πλέον κινδυνεύουν από τη στάθμη του νερού, που έχει ανέβει σε εξαιρετικά επικίνδυνα επίπεδα. Κάποιοι διασώθηκαν με βάρκες ενώ άλλοι αρνούνται να φύγουν.

Ο τυφώνας Idalia έπληξε σήμερα τη Φλόριντα με ανέμους ταχύτητας 175 χλμ. την ώρα και όπως αναφέρουν οι αρχές οι συνθήκες που προκαλεί είναι δυνητικά απειλητικές για τη ζωή.

Πρόκειται για τον ισχυρότερο τυφώνα στην περιοχή του Big Bend εδώ και περισσότερα από 125 χρόνια. Έχει προκαλέσει πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές και έχει αφήσει σχεδόν 264.000 κατοίκους της Φλόριντας χωρίς ρεύμα.

Το κέντρο του τυφώνα Idalia πέρασε και στη νότια Τζόρτζια με ανέμους 150 χιλ. την ώρα σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων. Βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της πόλης Valdosta στη Γεωργία, με τα επίπεδα του νερού κατά μήκος της ακτής του Κόλπου να ανεβαίνουν.

Το τοπικό γραφείο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην πρωτεύουσα της Φλόριντα, Ταλαχάσι, αναφέρει ότι η στάθμη του ποταμού στην πόλη Steinhatchee ανέβηκε από 1 πόδια σε 8 πόδια σε μια ώρα.

Περισσότερες από 900 πτήσεις ακυρώθηκαν από τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ως αποτέλεσμα του τυφώνα Idalia σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Southwest, Delta, JetBlue, American Airlines και United ακύρωσαν πτήσεις και εξέδωσαν συμβουλές στους επιβάτες να κάνουν αλλαγές στα ταξιδιωτικά σχέδια.

Το διεθνές αεροδρόμιο της Τάμπα και άλλα περιφερειακά αεροδρόμια ανέστειλαν τις εμπορικές δραστηριότητες την Τρίτη πριν από την άφιξη της Idalia.

Ο τυφώνας που υποβαθμίστηκε στο μεταξύ στην κατηγορία 1 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον, συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 150 χιλιομέτρων την ώρα αλλά προβλέπεται ότι θα υποβαθμιστεί περαιτέρω, σε τροπική καταιγίδα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, όσο θα κινείται κατά μήκος των ακτών της Νότιας και της Βόρειας Καρολίνας.

Στα παράλια της δυτικής Φλόριντας, οι δρόμοι των περισσότερων πόλεων ήταν έρημοι και, σε αρκετές περιπτώσεις, πλημμυρισμένοι. Στο Σταϊνχάτσι ο κεντρικός δρόμος θύμιζε ποτάμι. Ένας 73χρονος που αγνόησε την εντολή εκκένωσης και παρέμεινε στο σπίτι του, ο Πάτρικ Μπόλαντ, είπε ότι έπεσαν δέντρα στη γειτονιά του αλλά το σπίτι γλίτωσε. «Όλα πήγαν καλά», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, εμφανώς ανακουφισμένος.

Στο Σίνταρ Κι τα κύματα ξεπερνούσαν σε ύψος τα 2 μέτρα. «Όλα έχουν πλημμυρίσει», είπε στο CNN η Σέλι Μπόιβιν, η διευθύντρια του μοτέλ Beach Front, που βρίσκεται πάνω στην παραλία αυτού του θερέτρου. «Μόλις είδα τα τραπέζια του πικνίκ να τα παίρνει το ποτάμι που κυλάει στον δρόμο», είπε.

Πλημμύρες αναφέρθηκαν επίσης στο Κλίαργουοτερ, στην Τάμπα και σε άλλες περιοχές, όπου όσοι κάτοικοι είχαν απομείνει αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο διασχίζοντας τα νερά. «Οι πλημμύρες που βιώνουμε τώρα δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που θα συμβεί σε μερικές ώρες», προειδοποίησε η δήμαρχος της Τάμπα Τζέιν Κάστορ, εξηγώντας ότι η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει τις επόμενες ώρες.

Περισσότερα από 286.000 νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό το πρωί (τοπική ώρα) σε όλη τη Φλόριντα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Poweroutage.us.

