Ο υπαρχηγός του Πριγκόζιν, Ντμίτρι Ούτκιν κηδεύθηκε κοντά στην Μόσχα (Δείτε βίντεο)

Ο συνιδρυτής και στρατιωτικός διοικητής της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης «Wagner», ο οποίος σκοτώθηκε σε μια ανεξήγητη συντριβή αεροσκάφους μαζί με τον αρχηγό του Γιεβγκένι Πριγκόζιν, κηδεύθηκε σήμερα κοντά στην Μόσχα,

Ο ηλικίας 53 ετών Ντμίτρι Ούτκιν, το παρατσούκλι του οποίου «Wagner» δόθηκε στην μισθοφορική οργάνωση, κηδεύθηκε στην περιοχή Μίτισι, στα περίχωρα της Μόσχας, σε μια τελετή που έγινε με την περιφρούρηση της ρωσικής στρατονομίας, σύμφωνα με το δημοφιλές διαδικτυακό ειδησεογραφικό κανάλι «Σοτ».

Dmitry "Wagner" Utkin is buried at the Mytishchi cemetery in Moscow.



