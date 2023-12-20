Ecofin: Πολιτική συμφωνία στη μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών κανόνων της Ένωσης

Πολιτική συμφωνία στη μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ επετεύχθη σήμερα στο έκτακτο Συμβούλιο Ecofin που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ άρχισαν να συνεδριάζουν στις 5μ.μ. (ώρα Ελλάδας) με τηλεδιάσκεψη και η συμφωνία ανακοινώθηκε από την ισπανική προεδρία, δύο ώρες μετά.

«Άλλο ένα ιστορικό ορόσημο επέτυχε η ισπανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ», αναφέρει σε ανάρτησή της στο «Χ», η ισπανική προεδρία και συνεχίζει: «Το Συμβούλιο της ΕΕ συμφώνησε στους νέους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη, με κανόνες που είναι ισορροπημένοι, ρεαλιστικοί και κατάλληλοι να αντιμετωπίσουν τις παρούσες και τις μελλοντικές προκλήσεις».

Πηγή: skai.gr

