Ναγκόρνο Καραμπάχ: Οι τελευταίοι πρόσφυγες έφτασαν στην Αρμενία - Ζουν με την ελπίδα της επιστροφής - Δείτε βίντεο

Το τελευταίο λεωφορείο που μετέφερε Αρμένιους από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ έφυγε από την περιοχή τη Δευτέρα, ολοκληρώνοντας μια μαζική έξοδο περισσότερων από 100.000 ανθρώπων, δηλαδή πάνω από το 80% των κατοίκων του.

Σύμφωνα με το Associated Press, το λεωφορείο που εισήλθε στην Αρμενία μετέφερε 15 επιβάτες με σοβαρές ασθένειες και κινητικά προβλήματα, δήλωσε ο κεγιαμ Στεπανιαν, διαμεσολαβητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Μέσα σε 24 ώρες το Αζερμπαϊτζάν κατάφερε να πάρει τον έλεγχο της περιοχής έπειτα από στρατιωτική επέμβαση που εξαπέλυσε και ανάγκασε τις αυτονομιστικές δυνάμεις του Ναγκόρνο Καραμπάχ να συνθηκολογήσουν.

Video released showing the main square of Nagorno Karabakh's capital after the majority of locals fled the territory, possibly from 29 September 2023. pic.twitter.com/5HZ5ymTgcU

Ενώ το Μπακού έχει δεσμευτεί να σεβαστεί τα δικαιώματα των Αρμενίων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, οι περισσότεροι εγκατέλειψαν άμεσα την περιοχή, φοβούμενοι αντίποινα ή περιορισμούς στη γλώσσα, τη θρησκεία και τα έθιμά τους.

Η αρμενική κυβέρνηση δήλωσε τη Δευτέρα ότι 100.514 από τους 120.000 κατοίκους της περιοχής υπολογίζεται ότι έχουν περάσει στην Αρμενία.

Azerbaijani state-run media shows a UN monitoring mission moving through Aghdam towards Stepanakert this morning.



The vast majority of Armenians in Nagorno-Karabakh have fled at this point. pic.twitter.com/Fa6oUeEBRf