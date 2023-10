ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί σε συντριβή αεροσκάφους στη Γιούτα Κόσμος 15:55, 02.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στη Γιούτα