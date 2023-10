Ο ηγέτης του Ναγκόρνο Καραμπάχ υπόσχεται να μείνει εκεί μέχρι το τέλος των επιχειρήσεων διάσωσης Κόσμος 12:19, 02.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Σαμβέλ Σαχραμανιάν «θα παραμείνει στο Στεπανακέρτ με μια ομάδα αξιωματούχων μέχρι το τέλος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης για τους νεκρούς και τους αγνοουμένους»