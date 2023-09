Ναγκόρνο Καραμπάχ: Μια από τις πιο μακροχρόνιες συγκρούσεις στον κόσμο - Το χρονικό που οδήγησε στην προσφυγιά των Αρμενίων της περιοχής - Δείτε βίντεο

Μία προσφυγική κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ με τους Αρμένιους της περιοχής να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους μπροστά στον φόβο αντιποίνων και εθνοκάθαρσης μετά τη νίκη των δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν.

Το Αζερμπαϊτζάν και οι Αρμένιοι στην αποσχισθείσα περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ κήρυξαν κατάπαυση του πυρός, 24 ώρες αφότου το Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε στρατιωτική επίθεση με τις αρμένικες δυνάμεις να συμφωνούν σε διάλυσή τους και αφοπλισμό.

Η περιοχή που αναγνωρίζεται διεθνώς ως τμήμα του Αζερμπαϊτζάν, αλλά για τρεις δεκαετίες μεγάλα τμήματα ελέγχονταν από Αρμένιους, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις πιο μακροχρόνιες συγκρούσεις στον κόσμο. Ποια είναι όμως η ιστορία της σύγκρουσης;

Footage of a makeshift refugee camp in Goris, Armenia now home to thousands of Armenians from Nagorno Karabakh. pic.twitter.com/8WqLBqsHby

Η περιοχή βρίσκεται στα ορεινά του Νοτίου Καυκάσου της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Κασπίας Θάλασσας.

Το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία διεξήγαγαν αιματηρό πόλεμο για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, και αποτέλεσε το έναυσμα για τη συνεχιζόμενη βία ανάμεσα στις δύο χώρες τα τελευταία χρόνια.

Η τελευταία μεγάλη κλιμάκωση της σύγκρουσης σημειώθηκε το 2020, όταν χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έξι εβδομάδες εν μέσω σκληρών μαχών.

Η ανάπτυξη ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων στο θέρετρο των συγκρούσεων είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσουν οι μάχες εκείνη την εποχή. Ωστόσο, οι εντάσεις κλιμακώθηκαν τους τελευταίους πριν οδηγήσουν εντέλει στην τελευταία στρατιωτική επιχείρηση.

Τον Δεκέμβριο του 2022, αναζωπυρώθηκαν οι φόβοι για το ξέσπασμα μίας νέας σύγκρουσης όταν το Αζερμπαϊτζάν απέκλεισε τον ζωτικής σημασίας διάδρομο του Λατσίν που είναι ο μόνος δρόμος που συνδέει τον θύλακα με τη Δημοκρατία της Αρμενίας.

Ο διάδρομος του Λατσίν, είναι η βασική αρτηρία για προμήθειες και οι κάτοικοι στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ ανέφεραν ότι ο αποκλεισμός του προκάλεσε σοβαρές ελλείψεις σε είδη διατροφής και φαρμάκων τους.

Το Αζερμπαϊτζάν από την πλευρά του, κατηγορούσε την Αρμενία ότι χρησιμοποιεί τον διάδρομο για να περνάει στρατιωτικές προμήθειες, κατηγορία που η Αρμενία αρνιόταν κατηγορηματικά. Το Μπακού ισχυριζόταν επίσης ότι πρόσφερε τρόφιμα και βοήθεια στους κατοίκους μέσω άλλου δρόμου, αλλά οι Αρμένιοι στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ το αρνήθηκαν.

Rivers of cars are flowing to Armenia with refugees forced out of Nagorno Karabakh, from their ancestral land, their homes, communities, villages and cities, because no one guaranteed their rights and securities in Nagorno Karabakh. This is a classic case of ethnic cleansing 👀 https://t.co/BRnUiBzTYZ pic.twitter.com/DvodF5HXag