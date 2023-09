Αρμενία: Έφτασαν σε κέντρο υποδοχής οι πρώτοι πρόσφυγες από το Ναγκόρνο Καραμπάχ

Μια πρώτη ομάδα προσφύγων από το Ναγκόρνο Καραμπάχ πέρασε σήμερα στην Αρμενία, σύμφωνα με τη δημοσιογραφική ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στα σύνορα. Στην ομάδα αυτή, που αποτελείται από μερικές δεκάδες ανθρώπους, περιλαμβάνονται γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Όλοι τους έφτασαν στο κέντρο υποδοχής που έχει στήσει η κυβέρνηση της Αρμενίας στο Κόρνιτζορ.

Φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν Αρμένιους πρόσφυγες από το Ναγκόρνο Καραμπάχ αναρτήθηκαν επίσης στην αρμενική ενημερωτική πλατφόρμα CivilNet.

📸 The 1st group of #Artsakh refugees arrived in Syunik, Armine Simonyan from CivilNet's Syunik team reports. The group of ~ 40ppl, families who lost their homes & made the decision to move to Armenia, passed through the checkpoint & registered at the humanitarian center pic.twitter.com/72ZS2Y8Mxz