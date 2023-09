Ναγκόρνο-Καραμπάχ: Τουλάχιστον 20 νεκροί και 300 τραυματίες από την έκρηξη σε αποθήκη καυσίμων

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 300 τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε αποθήκη καυσίμων στην περιοχή Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

A gasoline tank exploded in the Stepanakert / Khankendi suburb of Aykazov in Nagorno-Karabakh



Many drivers were apparently near the tank who were trying to get fuel to leave Nagorno-Karabakh in their own cars.



Many casualties expected pic.twitter.com/gY8zy1iSE0