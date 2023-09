Η Ρωσία επιτέθηκε με drones σε ουκρανικά λιμάνια και εγκαταστάσεις σιτηρών Κόσμος 12:46, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Δύο τραυματίες και πολλές υλικές ζημιές - Η δίωρη επίθεση ήταν το τελευταίο χτύπημα κατά ουκρανικών εγκαταστάσεων με σιτηρά και λιμανιών από τον Ιούλιο