Η «νίκη» του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ ανοίγει «νέες ευκαιρίες για ομαλοποίηση» στην περιοχή, δηλώνει ο Ερντογάν Κόσμος 17:37, 25.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για την Τουρκία να βλέπει τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις του Αζερμπαϊτζάν να ολοκληρώνονται με επιτυχία σε σύντομο χρονικό διάστημα και με σεβασμό στα δικαιώματα των αμάχων», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους μαζί με τον Αζέρο ομόλογό του