Καταβαράθρωση για τη δημοτικότητα του Ρίσι Σούνακ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι τα ποσοστά δημοφιλίας του Βρετανού πρωθυπουργού Ρισι Σούνακ έχουν υποχωρήσει στα πιο χαμηλά επίπεδα για τον ίδιο και είναι πλέον παρόμοια με εκείνα για τον Μπόρις Τζόνσον λίγο πριν από την παραίτησή του από την Ντάουνινγκ Στριτ τον Ιούνιο του 2019.

Σύμφωνα με τη μέτρηση της εταιρείας YouGov, το 70% των ερωτηθέντων έχει αρνητική γνώμη για τον πρωθυπουργό, έναντι ποσοστού 21% που εκφέρει θετική άποψη.

Το υπόλοιπο του 49% συνιστά πτώση δέκα ποσοστιαίων μονάδων για τον κ. Σούνακ στο σχέση με την αντίστοιχη δημοσκόπηση του Νοεμβρίου.

Στο -16% έχει υποχωρήσει και η άποψη μόνο των ψηφοφόρων του Συντηρητικού Κόμματος για τον Ρίσι Σούνακ.

Ο Μπόρις Τζόνσον είχε πέσει στο -46% λίγο πριν από την παραίτησή του, ποσοστό που μειώθηκε περαιτέρω στο -53% έναν μήνα αργότερα.

Τη χειρότερη επίδοση, παρόλα αυτά, είχε καταγράψει η Λιζ Τρας, η οποία στη βραχύβια πρωθυπουργία της είχε δει τη δημοτικότητά της να πέφτει στο -70%.

Στο -22% βρίσκεται εξάλλου η δημοτικότητα του ηγέτη των Εργατικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης σερ Κιρ Στάρμερ.

Συνολικά ως προς τα δύο μεγάλα κόμματα, το Συντηρητικό βρίσκεται στο -49% ως προς τη δημοτικότητα και το Εργατικό στο -14%.

Ως προς την πρόθεση ψήφου στις επόμενες εκλογές, οι Εργατικοί συγκεντρώνουν 42,3% έναντι 25,2% των Συντηρητικών. Αξιοσημείωτο είναι πως στο 9,3% έχει ανεβεί το κόμμα Reform, που βρίσκεται στα δεξιά των Τόρις, έχοντας ιδρυθεί με την υποστήριξη του Νάιτζελ Φάρατζ.

Η δημοσκόπηση της YouGov έγινε πριν από τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων για το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο περί αποστολής παράτυπων μεταναστών στη Ρουάντα.

Πηγή: skai.gr

