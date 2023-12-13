Περισσότεροι από 1.100 πελάτες οδοντιατρείου στο Χερβούργο της δυτικής Γαλλίας καλούνται να υποβληθούν σε εξετάσεις για ηπατίτιδα Β και C καθώς και για HIV έπειτα από «σοβαρές παραλείψεις» που διαπίστωσαν οι αρχές κατά τη διάρκεια ελέγχου στο ιατρείο.

Κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στο εν λόγω οδοντιατρείο στο Χερβούργο, η Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας της Νορμανδίας (ARS) κατέγραψε «πολλές σοβαρές παραλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού και την ποιότητα και την ασφάλεια της περίθαλψης".

Η ARS δεν διευκρινίζει τη φύση αυτών των «παραλείψεων», αλλά σύμφωνα με την εφημερίδα Presse de la Manche, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν στο οδοντιατρείο κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν ήταν όπως θα έπρεπε αποστειρωμένος.

«Κατ' εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης και βάσει αξιολόγησης των μολυσματικών κινδύνων που προέκυψαν», η ARS ζήτησε να «ενημερωθούν οι ασθενείς, λόγω χαμηλού κινδύνου μετάδοσης των ιών της ηπατίτιδας Β (HBV), της ηπατίτιδας C (HCV) και του HIV», αναφέρει η Υπηρεσία.

Το μέτρο αυτό αφορά «όλους τους ασθενείς που έχουν επισκεφθεί το ιατρείο από την έναρξη λειτουργίας του τον Ιανουάριο του 2023», που υπολογίζονται σε 1.145.

«Δεδομένης της ανησυχητικής φύσης της κατάστασης», η ARS έθεσε σε διαθεσιμότητα τον οδοντίατρο «για μια μέγιστη περίοδο 5 μηνών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.