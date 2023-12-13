Λογαριασμός
Γαλλία: Οδοντίατρος δεν αποστείρωνε τα εργαλεία του – 1000 πελάτες «τρέχουν» για τεστ ηπατίτιδας και AIDS

Κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στο οδοντιατρείο, οι αρχές κατέγραψαν «πολλές σοβαρές παραλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού και της περίθαλψης»

οδοντιατρος

Περισσότεροι από 1.100 πελάτες οδοντιατρείου στο Χερβούργο της δυτικής Γαλλίας καλούνται να υποβληθούν σε εξετάσεις για ηπατίτιδα Β και C καθώς και για HIV έπειτα από «σοβαρές παραλείψεις» που διαπίστωσαν οι αρχές κατά τη διάρκεια ελέγχου στο ιατρείο.

Κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στο εν λόγω οδοντιατρείο στο Χερβούργο, η Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας της Νορμανδίας (ARS) κατέγραψε «πολλές σοβαρές παραλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού και την ποιότητα και την ασφάλεια της περίθαλψης".

Η ARS δεν διευκρινίζει τη φύση αυτών των «παραλείψεων», αλλά σύμφωνα με την εφημερίδα Presse de la Manche, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν στο οδοντιατρείο κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν ήταν όπως θα έπρεπε αποστειρωμένος.

«Κατ' εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης και βάσει αξιολόγησης των μολυσματικών κινδύνων που προέκυψαν», η ARS ζήτησε να «ενημερωθούν οι ασθενείς, λόγω χαμηλού κινδύνου μετάδοσης των ιών της ηπατίτιδας Β (HBV), της ηπατίτιδας C (HCV) και του HIV», αναφέρει η Υπηρεσία.

Το μέτρο αυτό αφορά «όλους τους ασθενείς που έχουν επισκεφθεί το ιατρείο από την έναρξη λειτουργίας του τον Ιανουάριο του 2023», που υπολογίζονται σε 1.145.

«Δεδομένης της ανησυχητικής φύσης της κατάστασης», η ARS έθεσε σε διαθεσιμότητα τον οδοντίατρο «για μια μέγιστη περίοδο 5 μηνών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

