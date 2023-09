Ιστορική ομιλία Καρόλου στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση - Τον χειροκροτούσαν όρθιοι για ενάμιση λεπτό (βίντεο)

Επίσημη τριήμερη επίσκεψη στη Γαλλία πραγματοποιεί από χθες βασιλιάς Κάρολος με την σύζυγό του Καμίλλα.

Μετά το χθεσινό «βασιλικό» δείπνο στις Βερσαλλίες, ο Κάρολος έδωσε σήμερα μία ιστορική ομιλια στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, καθώς είναι ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που ανέβηκε στο βήμα της γαλλικής Βουλής.

🗣️ This morning, The King addressed Senators and members of the National Assembly at the French Senate. He spoke in French and English. 🇫🇷



King Charles III is the first British Monarch to speak on the floor of the upper house of the French parliament.#StateVisitFrance pic.twitter.com/I0KXxdcYnt