Τουλάχιστον 200 νεκροί και 10.000 εκτοπισμένοι στο Ναγκόρνο Καραμπάχ - Αύριο οι συνομιλίες με τους αυτονομιστές Κόσμος 22:10, 20.09.2023

Η στρατιωτική επιχείρηση τερματίστηκε σήμερα, 24 ώρες μετά την έναρξή της, με την παράδοση των αυτονομιστών και την επιστροφή της περιοχής στον έλεγχο του Μπακού.