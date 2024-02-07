Ισπανοί αγρότες με τα τρακτέρ τους απέκλεισαν σήμερα για δεύτερη ημέρα,κεντρικούς αυτοκινητοδρόμους και εμπόδισαν την πρόσβαση σε τερματικούς λιμανιών, καθώς κλιμακώνονται οι αντιδράσεις του κλάδου στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο εξαιτίας του υψηλού κόστους, της γραφειοκρατίας και του ανταγωνισμού από χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ.

Αγανακτισμένοι από την κατάσταση της αγοράς και έχοντας ενθαρρυνθεί από παρόμοιες κινητοποιήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Ισπανοί αγρότες έβγαλαν χθες από τις αποθήκες τα τρακτέρ τους, δύο ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις των βασικών αγροτικών ενώσεων της χώρας.

Περίπου 12 βασικοί αυτοκινητόδρομοι αποκλείστηκαν χθες το πρωί σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τις αρχές ρύθμισης της κυκλοφορίας.

Farmers in Spain blocked traffic on some of the country's main highways, joining colleagues in other European countries protesting against high costs, bureaucracy and competition from non-EU nations https://t.co/w2Ax3J7rM1 pic.twitter.com/cCVW48OYUW — Reuters (@Reuters) February 6, 2024

«Ορισμένες χώρες δεν σέβονται τους κανόνες, δεν διαθέτουν ελέγχους ποιότητας», λέει ο Χουάν που καλλιεργεί λεμόνια στην Ανδαλουσία και βρίσκεται σε οδόφραγμα μπροστά από την είσοδο του λιμανιού της Μάλαγα.

Οι τρέχουσες τιμές των λεμονιών έχουν καταστρέψει φέτος τη δουλειά του.

«Δεν τα θέλουν, ούτε καν αν τα χαρίσω», είπε στο εθνικό δίκτυο TVE.

Οι αγρότες λένε ότι οι απαιτητικοί κανονισμοί που τους επιβλήθηκαν από την ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος τους καθιστούν λιγότερο ανταγωνιστικούς σε σχέση με τους συναδέλφους τους από άλλες περιοχές, όπως η Λατινική Αμερική ή ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ.

🇪🇸 SPANISH FARMERS JOIN EU PROTESTS | GOV TRIES TO BUY THEM OFF



Farmers across Spain unite with European protesters, voicing their concerns against new EU regulations costing them their livelihoods.



The Spanish government is reportedly set to announce a hefty funding package… https://t.co/EGQ7flNRkz pic.twitter.com/jH181X9ssg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 6, 2024

Διαμαρτύρονται επίσης κατά των αυξανόμενων ασαφών γραφειοκρατικών μέτρων που τους έχουν επιβληθεί.

Οι διαδηλώσεις οδήγησαν την ισπανική κυβέρνηση να επιχορηγήσει με επιπλέον 269 εκατομμύρια ευρώ έως και 140.000 αγρότες και την ΕΕ να αποσύρει το νομοσχέδιο για τη μείωση κατά το ήμισυ της χρήσης παρασιτοκτόνων στο μπλοκ, στο οποίο αντιτίθενται οι αγρότες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

