Παρατεταμένο γιουχάρισμα στον Μπόρις Τζόνσον ενώ έφτανε στη λειτουργία για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο - Βίντεο

Με παρατεταμένο και άκρως ηχηρό γιουχάρισμα υποδέχθηκε το πλήθος τον Μπόρις Τζόνσον και τη σύζυγό του Κάρι την ώρα που έφτανε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου για τη λειτουργία του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ.



Την ώρα που ανέβαινε τα σκαλιά, η έκπληξη και η αμηχανία του Τζόνσον ήταν εμφανής.



Όπως φαίνεται, το σκάνδαλο Partygate (με τον Βρετανό πρωθυπουργό να κάνει επανειλημμένα πάρτι με το επιτελείο του ενώ είχε κηρύξει αυστηρό λοκντάουν…) έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στη βρετανική γνώμη, με βουλευτές των Τόρις να έχουν άρει την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του.



The Prime Minister @BorisJohnson arriving with wife Carrie at St Paul’s Cathedral for the Platinum Thanksgiving Service is booed by some in the crowd@BBCNews pic.twitter.com/rHbBgX8Jzh