Ρώσος παρουσιαστής: Αν χρειαστεί, μπορεί να φθάσουμε και στο Στόουνχεντζ! Δείτε βίντεο

Αν χρειαστεί, οι ρωσικές δυνάμεις μπορεί να φθάσουν και στο Στόουνχεντζ δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ο –εκτός εαυτού- Ρώσος παρουσιαστής Βλαντίμιρ Σολόβιεφ, ο οποίος φέρεται να διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον πρόεδρο Πούτιν.

«Δεν καταλαβαίνετε, μέχρι να λύσουμε το πρόβλημα στην Ουκρανία… δεν πρέπει να υπάρχει ναζισμός» δήλωσε.

«Παίρνετε το Λουγκάνσκ, το Ντονέτσκ… το Κίεβο είναι η μητέρα όλων των ρωσικών πόλεων θα σταματήσετε εκεί;» τον ρώτησε ο δημοσιογράφος. «Όχι στο Κίεβο, στο Λβιβ (σ.σ δυτικότερα)» δήλωσε αρχικά ο Ρώσος παρουσιαστής.

«Και πού θα σταματήσετε;» επέμενε ο δημοσιογράφος. «Εξαρτάται από το φέρσιμό τους… Ίσως στο Στόουνχεντζ. Η (υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας) Λιζ Τρας λέει ότι αυτή πολεμάει» δήλωσε σκωπτικά ο Σολόβιεφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος είχε υποστηρίξει στα τέλη Απριλίου ότι η κύρια υπηρεσία κατασκοπείας του απέτρεψε μια «δυτική συνωμοσία για τη δολοφονία ενός εξέχοντος Ρώσου δημοσιογράφου», ο οποίος φαίνεται πως ήταν ο Σολόβιεφ ο οποίος προέβη σε αυτές τις απίστευτες δηλώσεις.

Hysterical Solovyov threatens Great Britain with the seizure of their territories



But, fortunately or unfortunately, this #Kremlin bird will be quickly shot down by the #British air defense systems, so dreams will remain only dreams. pic.twitter.com/ve5u45ouo1