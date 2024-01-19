Δέκα άνθρωποι τραυματίσθηκαν ελαφρά την Παρασκευή το απόγευμα στη Βερόνα, όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε κοντά σε εξέδρα με θεατές, σε σόου ενός κασκαντέρ στην έκθεση μοτοσικλετών Verona Motor Bike Expo.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κανένας από τους τραυματίες δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά την τελετή έναρξης της έκθεσης.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας, των καραμπινιέρων ήταν άμεση, ενώ πέντε ασθενοφόρα της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών κατευθύνθηκαν στην περιοχή.

Ο πιο σοβαρά τραυματίας έχει υποστεί κάταγμα στον καρπό.

Δείτε το βίντεο από το ατύχημα:

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

