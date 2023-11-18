Μπορέλ: Μόνο η Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να κυβερνήσει μεταπολεμικά την Γάζα

Μόνο η Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να κυβερνήσει την Γάζα όταν τελειώσει ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.
«Η Χαμάς δεν μπορεί πλέον να έχει τον έλεγχο της Γάζας», σημείωσε ο Μπορέλ στην ετήσια διάσκεψη για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας «Διάλογος της Μανάμα» που διεξάγεται στο Μπαχρέιν.
«Επομένως ποιος θα έχει τον έλεγχο της Γάζας; Πιστεύω ότι μόνον ένας θα μπορούσε να το κάνει αυτό --η Παλαιστινιακή Αρχή», υπογράμμισε.
