ΟΗΕ για Γάζα: «Δεν ζητάμε το φεγγάρι, ζητάμε κατάπαυση του πυρός»

Ανώτατος αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών ζητά εκ νέου μια «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Γάζα για να επιτραπεί η παροχή βοήθειας στους αμάχους.

«Πείτε το όπως θέλετε, αλλά η απαίτηση, από ανθρωπιστική άποψη, είναι απλή. Σταματήστε τις μάχες για να επιτρέψετε στους αμάχους να μετακινούνται με ασφάλεια», λέει ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών υπηρεσιών του ΟΗΕ Μάρτιν Γκρίφιθς σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Δεν ζητάμε το φεγγάρι», λέει ο Γκρίφιθς. «Ζητάμε τα βασικά μέτρα που απαιτούνται για να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες του άμαχου πληθυσμού και να ανακόψουμε την πορεία αυτής της κρίσης».

Ο Γκρίφιθς ζήτησε επίσης την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα χωρίς όρους.

