ΟΗΕ για Γάζα: «Δεν ζητάμε το φεγγάρι, ζητάμε κατάπαυση του πυρός»

Ανώτατος αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών ζητά εκ νέου μια «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Γάζα για να επιτραπεί η παροχή βοήθειας στους αμάχους.
«Πείτε το όπως θέλετε, αλλά η απαίτηση, από ανθρωπιστική άποψη, είναι απλή. Σταματήστε τις μάχες για να επιτρέψετε στους αμάχους να μετακινούνται με ασφάλεια», λέει ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών υπηρεσιών του ΟΗΕ Μάρτιν Γκρίφιθς σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
«Δεν ζητάμε το φεγγάρι», λέει ο Γκρίφιθς. «Ζητάμε τα βασικά μέτρα που απαιτούνται για να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες του άμαχου πληθυσμού και να ανακόψουμε την πορεία αυτής της κρίσης».
Ο Γκρίφιθς ζήτησε επίσης την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα χωρίς όρους.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.