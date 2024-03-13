Μπορέλ: Η στέρηση τροφής από τον πληθυσμό της Γάζας χρησιμοποιείται ως «πολεμικό όπλο»

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ κατήγγειλε χθες Τρίτη τη χρήση της πείνας ως «πολεμικού όπλου» στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Αυτή η ανθρωπιστική κρίση δεν είναι φυσική καταστροφή, δεν είναι πλημμύρα, ούτε σεισμός — προκαλείται από τον άνθρωπο», τόνισε, ζητώντας πιεστικά να επιτραπεί να εισέλθει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή ως αυτό το στάδιο σε τουλάχιστον 31.184 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Όταν εξετάζουμε εναλλακτικές οδούς για να προσφέρουμε βοήθεια, διά θαλάσσης ή από τους αιθέρες, πρέπει να θυμόμαστε πως χρειάζεται να το κάνουμε επειδή οι χερσαίες οδοί είναι συνήθως κλειστές. Τεχνητά κλειστές», επέμεινε, χωρίς ποτέ να αναφερθεί ονομαστικά στο Ισραήλ.

«Και η στέρηση τροφής από τον πληθυσμό χρησιμοποιείται ως πολεμικό όπλο».

«Αφού το καταδικάζουμε αυτό στην Ουκρανία, πρέπει να χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις για αυτό που συμβαίνει στη Γάζα», συμπλήρωσε.

Η ανθρωπιστική βοήθεια, που υπόκειται στον έλεγχο και στην έγκριση του Ισραήλ, δεν φθάνει παρά με το σταγονόμετρο στη Λωρίδα της Γάζας, μικρή παλαιστινιακή περιοχή με 2,4 εκατομμύρια κατοίκους όπου τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν πως μεγεθύνεται ο κίνδυνος γενικευμένου λιμού, που πλέον θεωρούν «σχεδόν αναπόφευκτο».

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή στο βόρειο τμήμα του θυλάκου, όπου η διανομή βοήθειας σε περίπου 300.000 ανθρώπους είναι στην πράξη αδύνατη, εξαιτίας των μαχών, των καταστροφών και των λεηλασιών.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, όταν έχασαν τη ζωή τους 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.