Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κάλεσε σήμερα τη Χαμάς να αποδεχθεί μια «άμεση κατάπαυση του πυρός» με το Ισραήλ κι ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις στο Κάιρο μεταξύ του ισλαμιστικού κινήματος και διεθνών μεσολαβητών, ανάμεσά τους το Κατάρ.

«Έχουμε την ευκαιρία (να επιτύχουμε) μια άμεση κατάπαυση του πυρός, που θα μπορούσε να οδηγήσει ομήρους πίσω στα σπίτια τους, να επιτρέψει μια σημαντική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Παλαιστινίους, την οποία έχουν απεγνωσμένα ανάγκη και που θα μπορούσε κατόπιν να δημιουργήσει συνθήκες μιας μόνιμης επίλυσης» της σύρραξης, δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στην Ουάσινγκτον.

«Εναπόκειται στη Χαμάς να αποφασίσει εάν είναι έτοιμη να στηρίξει αυτήν την κατάπαυση του πυρός», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, η χώρα του οποίου διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στις διαπραγματεύσεις, υποσχέθηκε να επιδείξει «επιμονή προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτή η συμφωνία θα συναφθεί». «Παρά τις προσπάθειες εκείνων που επιχειρούν να υπομονεύσουν την ειρήνη, εμείς θέλουμε την ειρήνη, θέλουμε το τέλος του ανθρώπινου πόνου, θέλουμε οι όμηροι να επιστρέψουν στις οικογένειές τους», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο Άντονι Μπλίνκεν κάλεσε επίσης το Ισραήλ να επιτρέψει την άφιξη περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στην υπό πολιορκία Γάζα, όπου ο ΟΗΕ εκτιμά πως ο λιμός είναι «σχεδόν αναπόφευκτος» και όπου η Ουάσινγκτον έχει καταφύγει σε ρίψεις αέρος.

«Το Ισραήλ πρέπει να μεγιστοποιήσει κάθε δυνατό μέσο, κάθε δυνατή μέθοδο, προκειμένου να φθάσει η βοήθεια σε εκείνους που την έχουν ανάγκη», υπογράμμισε, ζητώντας από τη χώρα αυτή να ανοίξει περισσότερα μεθοριακά περάσματα προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Χρειάζονται περισσότερα περάσματα. Χρειάζεται να εισέλθει περισσότερη βοήθεια. Και μόλις η βοήθεια εισέλθει, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα φθάσει στους ανθρώπους που τη χρειάζονται. Επομένως, θα συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις προς αυτό κάθε ημέρα, διότι η κατάσταση όπως έχει, είναι απλά απαράδεκτη», τόνισε ο Άντονι Μπλίνκεν.

