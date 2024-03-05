Λογαριασμός
Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: Αναχαιτίστηκαν 2 γαλλικά μαχητικά και ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν ως ένα E-3F AWACS και δύο μαχητικά Rafale, τα οποία άλλαξαν κατεύθυνση και αποχώρησαν από την περιοχή

su27

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε πως ένα μαχητικό Su-27 απογειώθηκε νωρίτερα σήμερα για να αναχαιτίσει δύο μαχητικά αεροσκάφη της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας και ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος AWACS πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν ως ένα E-3F AWACS και δύο μαχητικά Rafale, τα οποία άλλαξαν κατεύθυνση και αποχώρησαν από την περιοχή.

Τους τελευταίους μήνες έχουν αναφερθεί αρκετές εμπλοκές μεταξύ ρωσικών και δυτικών αεροσκαφών πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλτική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ρωσία Γαλλία Μαύρη Θάλασσα
