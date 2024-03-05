Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε πως ένα μαχητικό Su-27 απογειώθηκε νωρίτερα σήμερα για να αναχαιτίσει δύο μαχητικά αεροσκάφη της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας και ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος AWACS πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν ως ένα E-3F AWACS και δύο μαχητικά Rafale, τα οποία άλλαξαν κατεύθυνση και αποχώρησαν από την περιοχή.

Τους τελευταίους μήνες έχουν αναφερθεί αρκετές εμπλοκές μεταξύ ρωσικών και δυτικών αεροσκαφών πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλτική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

