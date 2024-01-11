Νεοφυής εταιρεία στη Γροιλανδία εξάγει πάγο 100.000 ετών από παγετώνα και τον πουλάει σε κοκτέιλ μπαρ στο Ντουμπάι, ενώ στον ιστότοπό της εκθειάζοντας το προϊόν της λέει ότι πρόκειται για τον «αγνότερο πάγο στον κόσμο, από τους παρθένους παγετώνες της Γροιλανδίας».

Ειδικότερα, η Arctic Ice, μια εταιρεία με έδρα την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας Nuuk, παίρνει πάγο 100.000 ετών από παγετώνες της Αρκτικής και τον εξάγει στο εξωτερικό για κέρδος, υποστηρίζοντας, μάλιστα, ότι είναι ο πιο «καθαρός στη γη».

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο πάγος έχει συμπιεστεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, επομένως δεν υπάρχουν φυσαλίδες και λιώνει πιο αργά από τον κανονικό πάγο.

Αυτό υποτίθεται ότι θα προσφέρει μια πιο πολυτελή εμπειρία στους θαμώνες των εξεζητημένων κοκτέιλ μπαρ του Ντουμπάι, διασφαλίζοντας, μάλιστα, ότι τα οινοπνευματώδη ποτά είναι λιγότερο πιθανό να αραιωθούν.

Στον ιστότοπό της, η εταιρεία λέει ότι πρόκειται για τον «αγνότερο πάγο στον κόσμο, από τους παρθένους παγετώνες της Γροιλανδίας».

«Ο πάγος της Αρκτικής προέρχεται απευθείας από τους φυσικούς παγετώνες της Αρκτικής που βρίσκονται σε παγωμένη κατάσταση για περισσότερα από 100.000 χρόνια», λέει.

«Αυτά τα φύλλα πάγου δεν έχουν έρθει σε επαφή με κανένα έδαφος ή δεν έχουν μολυνθεί από ρύπους που παράγονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Αυτό κάνει τον Arctic Ice το πιο καθαρό H2O στη Γη».

Ο συνιδρυτής της Arctic Ice, Malik V Rasmussen, δήλωσε ότι ήθελε να βρει μια νέα πηγή εσόδων για τη Γροιλανδία, η οποία εξακολουθεί να είναι μέρος του Βασιλείου της Δανίας. «Στη Γροιλανδία, βγάζουμε όλα τα χρήματά μας από τα ψάρια και τον τουρισμό», είπε ο Rasmussen στον Guardian και πρόσθεσε ότι «εδώ και πολύ καιρό ήθελα να βρω κάτι άλλο από το οποίο μπορούμε να επωφεληθούμε».

Η διαδικασία επεξεργασίας του πάγου

Χρησιμοποιώντας ένα σκάφος με γερανό συνδεδεμένο, το Arctic Ice παίρνει τον πολυτελή πάγο από το Nuup Kangerlua, το φιόρδ γύρω από την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Nuuk.

Το προσωπικό της Arctic Ice αναζητά έναν συγκεκριμένο τύπο πάγου που δεν έχει έρθει σε επαφή ούτε με τον πυθμένα ούτε με την κορυφή του παγετώνα, ο οποίος είναι πιο καθαρός αλλά πιο δύσκολος να εντοπιστεί στο νερό.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο πάγος τοποθετείται σε τεράστια πλαστικά κιβώτια και μεταφέρεται πίσω στο Nuuk όπου στη συνέχεια τοποθετείται σε κοντέινερ ψύξης που μεταφέρονται στη Δανία.

Από τη Δανία, τα κοντέινερ φορτώνονται σε άλλο πλοίο και μεταφέρονται στο Ντουμπάι, όπου ο πάγος πωλείται σε μπαρ από έναν τοπικό διανομέα που ονομάζεται Natural Ice.

Ωστόσο, η Arctic Ice έχει δεχτεί έντονη κριτική για τη μετατροπή ενός πολύτιμου στοιχείου του φυσικού κόσμου σε εμπόρευμα. Μάλιστα, κάποια σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσωπικών μηνυμάτων είναι εξαιρετικά απειλητικά.

Όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα του ταξιδιού του πάγου μεταξύ Γροιλανδίας και Ντουμπάι, ο Rasmussen επιμένει ότι είναι χαμηλό και πιο φιλικό προς το περιβάλλον από το αεροπλάνο.

Η Γροιλανδία στέλνει ήδη εμπορευματοκιβώτια ψύξης, αλλά τα περισσότερα είναι άδεια επειδή η χώρα εισάγει περισσότερα κατεψυγμένα προϊόντα από όσα εξάγει, ισχυρίζεται.

