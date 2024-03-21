Μπλίνκεν: Λάθος μία χερσαία επιχείρηση στη Ράφα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε απόψε από το Κάιρο ότι μια ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, θα ήταν «λάθος», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι είναι «δυνατή» μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των Ισραηλινών και της οργάνωσης Χαμάς.

«Το χάσμα μειώθηκε» στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν στην Ντόχα, όπου αύριο Παρασκευή ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ θα συναντηθεί με τον ομόλογό του της CIA. «Αν είναι δύσκολο να φτάσουμε (σε μια συμφωνία), παραμένει πάντα πιθανό», διαβεβαίωσε.

«Υπάρχουν καλύτερα μέσα για να χειριστεί κανείς την απειλή της Χαμάς», εκτίμησε εξάλλου, κρίνοντας «αχρείαστη» μια χερσαία εισβολή στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, όπου έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ υπέβαλαν ένα σχέδιο απόφασης στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με το οποίο ζητείται η «άμεση κατάπαυση του πυρός, που συνδέεται με την απελευθέρωση των ομήρων», στη Γάζα. Μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συζήτηση αυτής της πρότασης ή ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο Αιγύπτιος ομόλογός του Σάμεχ Σούκρι επανέλαβε από την πλευρά του ότι είναι αναγκαία η κατάπαυση του πυρός και η απελευθέρωση των ομήρων και των κρατουμένων, έπειτα από πέντε μήνες πολέμου.

«Το Ισραήλ δεν πρέπει να διεξάγει καμία στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, ώστε να μην υπάρξουν περισσότερα θύματα και εκτοπισμένοι» τόνισε ο Σούκρι, η χώρα του οποίου φοβάται μια «εξαναγκαστική μετακίνηση» των Γαζαίων στο έδαφός της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

