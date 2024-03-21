Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή: O Μπαχ έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ

O πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) Τόμας Μπαχ έπεσε θύμα ρωσικών τηλεφωνικών φαρσών, όπως γνωστοποίησε η ΔΟΕ σήμερα (21/3), καθώς οι σχέσεις μεταξύ της Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ρωσίας επιδεινώνονται μετά την απαγόρευση της παρέλασης των αθλητών της χώρας στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι υπήρξαν ψεύτικες κλήσεις προς το Ολυμπιακό όργανο και τον πρόεδρό του, με τους καλούντες να παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, οι οποίοι ήθελαν να συζητήσουν την κατάσταση με τη Ρωσία.

«Φαίνεται ότι υπήρξε ένα νέο περιστατικό στη ρωσική εκστρατεία παραπληροφόρησης και δυσφήμισης κατά της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και του προέδρου της», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΔΟΕ.

«Ψεύτικες κλήσεις που υποτίθεται ότι προέρχονται από την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης φαίνεται ότι έγιναν από την ίδια ομάδα που έχει ήδη επιτεθεί με τον ίδιο τρόπο σε πολλούς παγκόσμιους πολιτικούς ηγέτες και άλλες υψηλόβαθμες προσωπικότητες».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τον Σεπτέμβριο είχε κάνει λόγο για διεθνή κούραση με τη σύγκρουση στην Ουκρανία σε τηλεφωνική επικοινωνία με Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι εξαπάτησαν άλλους δυτικούς πολιτικούς και διασημότητες σε μια προσπάθεια να προκαλέσουν αναταραχή από τις δηλώσεις που εκμαίευαν.

«Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνημάτων, ένα άτομο που προσποιείται ότι είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης ζήτησε συγκεκριμένα επιχειρήματα από τη ΔΟΕ κατά της πολιτικοποίησης του αθλητισμού από τη ρωσική κυβέρνηση, προκειμένου να προετοιμάσει μια ανακοίνωση», ανέφερε η ΔΟΕ. .

Η ΔΟΕ δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις συνομιλίες, ούτε είπε πόσες κλήσεις είχαν πραγματοποιηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

