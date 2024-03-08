Η Ρωσία βρυχάται, αλλά η Δύση ορθώνει το ανάστημα της στο ρωσικό αναθεωρητισμό. Η Σουηδία εγκαταλείπει την ουδετερότητα, και γίνεται επισήμως το 32ο μέλος της βορειοατλαντικής συμμαχίας, με το POLITICO και άλλα δυτικά ΜΜΕ, να υπογραμμίζουν πως η Βαλτική Θάλασσα έχει μεταβληθεί σε λίμνη του ΝΑΤΟ. ΕΕ και ΗΠΑ στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι δεν θα υποκύψουν σε ένα εγκληματία πολέμου, για τον οποίο υπάρχει, όπως αναφέρουν, μια δικαστική αίθουσα στη Χάγη που τον περιμένει.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Η Βαλτική Θάλασσα πλέον μεταβλήθηκε σε λίμνη του ΝΑΤΟ, καθώς η Δύση περικυκλώνει με οκτώ συνολικά κράτη τη σημαντική εμπορική οδό και έδρα του ρωσικού στόλου στο Καλίνινγκραντ. Ο ρωσικός θύλακας που βρίσκεται μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας απομονώνεται, και δημιουργείται ένα «στρατηγικό φράγμα» στο βασικό λιμάνι του Κρεμλίνου, στην Αγία Πετρούπολη.

«Οι σκανδιναβικές χώρες πρώτη φορά σε 500 χρόνια έχουν κοινή άμυνα. Εμείς οι Σουηδοί πρέπει να υπερασπιστούμε την ελευθερία μαζί με τις χώρες που βρίσκονται κοντά μας γεωγραφικά, συναισθηματικά και αξιακά» τόνισε την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον κατά την επίσημη ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ.

Προηγμένη στρατιωτική τεχνολογία, υποβρύχια αιχμής και το στρατηγικής σημασίας νησί Γκότλαντ στη μέση της Βαλτικής που έχει χαρακτηριστεί σαν «γιγαντιαίο αεροπλανοφόρο», μόνο μερικά από τα «δώρα» που φέρνει η Στοκχόλμη στην αμυντική συμμαχία.

Πλήγμα για τον Βλαντίμιρ Πούτιν αποτελεί η ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας, καθώς προσπάθησε και με την εισβολή στην Ουκρανία να αποτρέψει οποιαδήποτε περαιτέρω ενίσχυση της συμμαχίας.

Η επίσημη ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ είναι ένα τεράστιο πλήγμα για την κοσμοθεωρία του Ρώσου Προέδρου και τα σχέδια παγκόσμιας κυριαρχίας του, αναφέρει η Daily Mail.

Μέχρι στιγμής, τα ρωσικά πυρηνικά υποβρύχια είχαν σε μεγάλο βαθμό ελευθερία κινήσεων κατά μήκος των ακτών της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Όχι πια. Όχι από τότε που η Φινλανδία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023 – και η Σουηδία εννέα μήνες αργότερα.

Ωστόσο, οι στρατηγικές επιπτώσεις για τον Πούτιν εκτείνονται πολύ πιο βαθιά από τη Βαλτική Θάλασσα. Μεγάλο μέρος του πρώιμου οικονομικού και στρατιωτικού οράματος του Πούτιν για τη Ρωσία βασίστηκε στην ανάπτυξη της Βόρειας Θαλάσσιας Διαδρομής (NSR). Τώρα, δεδομένης της προσχώρησης της Στοκχόλμης στις Βρυξέλλες μαζί με το Ελσίνκι, η βασική πόλη-λιμάνι της NSR, το Μούρμανσκ, απειλείται στρατηγικά ακόμη περισσότερο.

Πριν από τον πόλεμο του Πούτιν κατά της Ουκρανίας, η Ρωσία είχε επενδύσει πολλά στα 3.500 μίλια της ακτογραμμής που περιλάμβανε η NSR. Αυτό περιελάμβανε την κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων, τη συγκέντρωση ενός μεγάλου στόλου παγοθραυστικών – και τη δημιουργία μιας νέας απειλής για τις αρκτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ (ειδικά των ΗΠΑ).

Η Μόσχα πλέον αναπτύσσει μη στρατηγικά πυρηνικά όπλα στην Λευκορωσία, και αναδιαρθρώνει τη δομή των ενόπλων της δυνάμεων, αναφέρουν οι Λιθουανικές μυστικές υπηρεσίες, με τη Βαλτική να εξελίσσεται στο νέο δυναμικό μέτωπο του μπρα ντε φερ Ρωσίας – ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.