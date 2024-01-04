Δεκαοκτώ μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν πλέον την Ερυθρά Θάλασσα

Μετά τις δεκάδες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων το τελευταίο διάστημα, 18 μεγάλες ναυτιλιακές εταιρίες αποφεύγουν πλέον τη διέλευση των σκαφών τους από την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ).

«Μεγάλος αριθμός εταιρειών» αποφάσισε ήδη την αναδρομολόγηση των πλοίων τους, που κάνουν τον γύρο της Αφρικής, «προκειμένου να μειωθούν οι επιθέσεις και ο αντίκτυπος για τους ναυτικούς», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΔΝΟ, ο Αρσένιο Ντομίνγκες, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ χθες Τετάρτη.

Προχθές Τρίτη, ο δανέζικος κολοσσός της ναυτιλίας Maersk ανακοίνωσε πως αναστέλλει τις μεταφορές φορτίων μέσω Ερυθράς Θάλασσας και Κόλπου του Άντεν επ’ αόριστον.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν εξαπολύσει επανειλημμένα επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που κατ’ αυτούς συνδέονται με ισραηλινά συμφέροντα ή έχουν προορισμό ισραηλινούς λιμένες.

Η Ερυθρά Θάλασσα, που συνδέει τη Μεσόγειο με τον Ινδικό Ωκεανό μέσω της αιγυπτιακής Διώρυγας του Σουέζ, συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του κόσμου. Από εκεί διέρχεται το 12% του παγκόσμιου εμπορίου, υπολογίζει το Διεθνές Επιμελητήριο Εμπορικής Ναυτιλίας (ICS).

Το πλοίο Hangzhou της Maersk υπέστη πλήγμα το Σάββατο καθώς διερχόταν από το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Η εταιρεία ανέφερε πως αρχικά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του, όμως κατόπιν το πλεύρισαν τέσσερα πλεούμενα, επιβαίνοντες στα οποία άνοιξαν πυρ και προσπάθησαν να επιβιβαστούν σε αυτό. Με την επέμβαση στρατιωτικού ελικοπτέρου και ιδιωτικών φρουρών του πλοίου, η επίθεση απωθήθηκε, πρόσθεσε.

Οι επιθέσεις των Χούθι σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας προκαλούν σοβαρό «διεθνές πρόβλημα», τόνισαν οι κυβερνήσεις 12 χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, σε κοινή ανακοίνωσή τους χθες Τετάρτη, με την οποία προειδοποίησαν το σιιτικό ένοπλο κίνημα να τις σταματήσει «αμέσως» διαμηνύοντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα «υποστεί τις συνέπειες».

Κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα εναντίον των Χούθι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

