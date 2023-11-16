Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρόμος για τουρίστες στις Μπαχάμες: Βυθίστηκε το καταμαράν που επέβαιναν (βίντεο)

Στιγμές «Τιτανικού» έζησαν περίπου 100 άνθρωποι – Μια 75χρονη έχασε τη ζωή της

μπαχαμες

Στιγμές τρόμου έζησαν περίπου 100 τουρίστες στις Μπαχάμες καθώς ένα καταμαράν στο οποίο επέβαινα βυθίστηκε ενώ τους μετέφερε σε ένα ιδιωτικό νησί. 

Τα πλάνα που τράβηξε επιβάτης δείχνουν το πλοίο να έχει πάρει κλήση, ενώ όλοι οι επιβάτες – φορώντας σωσίβια- έχουν μαζευτεί στην άλλη άκρη του καταστρώματος. 

Σε λίγο, οι άνθρωποι αρχίζουν να πηδούν στην θάλασσα ενώ το πλοίο βυθίζεται τελείως. 

Περιπλέοντα σκάφη που έσπευσαν στο σημείο του ναυαγίου περισυνέλεξαν τους κατατρομαγμένους και σοκαρισμένους επιβάτες από τη θάλασσα αλλά μία 75χρονη γυναίκα ανασύρθηκε αργότερα νεκρή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κρουαζιέρα ναυάγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
118 0 Bookmark