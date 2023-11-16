Στιγμές τρόμου έζησαν περίπου 100 τουρίστες στις Μπαχάμες καθώς ένα καταμαράν στο οποίο επέβαινα βυθίστηκε ενώ τους μετέφερε σε ένα ιδιωτικό νησί.

Τα πλάνα που τράβηξε επιβάτης δείχνουν το πλοίο να έχει πάρει κλήση, ενώ όλοι οι επιβάτες – φορώντας σωσίβια- έχουν μαζευτεί στην άλλη άκρη του καταστρώματος.

Σε λίγο, οι άνθρωποι αρχίζουν να πηδούν στην θάλασσα ενώ το πλοίο βυθίζεται τελείως.

Περιπλέοντα σκάφη που έσπευσαν στο σημείο του ναυαγίου περισυνέλεξαν τους κατατρομαγμένους και σοκαρισμένους επιβάτες από τη θάλασσα αλλά μία 75χρονη γυναίκα ανασύρθηκε αργότερα νεκρή.

Πηγή: skai.gr

