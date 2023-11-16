«Η πιθανότητα έκρηξης του ηφαιστείου Fagradalsfjall εξακολουθεί να θεωρείται υψηλή», ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας χθες Τετάρτη με τον επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας να τονίζει πως «οι ειδικοί ανησυχούν πραγματικά για τις κατοικίες και τις υποδομές στην περιοχή».

Σύμφωνα με τη Daily Mail, χθες 400 σεισμοί έπληξαν το Γκρίνταβικ όπου οι 4.000 κάτοικοι έχουν εκκενώσει την πόλη.

Ο ηφαιστειολόγος στο Πανεπιστήμιο Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου, John Smellie δήλωσε πως «ευτυχώς οι άνθρωποι μπορούν να απομακρυνθούν σύντομα επομένως είναι απίθανο κάποιος να κινδυνεύσει ή να χάσει τη ζωή του».

«Δεν θα έχει την ίδια επίδραση με το ηφαίστειο Eyjafjallajokull το 2010»

Ενώ παράλληλα πρόσθεσε πως «οποιαδήποτε έκρηξη δεν αναμένεται να έχει τόσο μεγάλη επίδραση όσο αυτή του ηφαιστείου Eyjafjallajokull το 2010».

Η συγκεκριμένη έκρηξη εκτόξευσε τεράστιες ποσότητες τέφρας στην ατμόσφαιρα, αναγκάζοντας την ακύρωση περίπου 100.000 πτήσεων και αφήνοντας αποκλεισμένους περισσότερους από 10 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Εξερράγη μέσα σε 200 μέτρα πάγου, καθιστώντας το «ιδιαίτερα βίαιο», είπε ο Smellie.

<br>

Επιστράτευσαν τη μεγαλύτερη μπουλντόζα της Ισλανδίας

Την ίδια στιγμή η πολιτεία έχει επιστρατεύσει την μεγαλύτερη μπουλντόζα ώστε να σκάψει χαρακώματα για να παρεμποδίσουν τυχόν ροές λάβας αλλά και να αποφευχθεί η καταστροφή βασικών κτιρίων.

Η Ισλανδία, που βρίσκεται μεταξύ της Ευρασιατικής και της Βορειοαμερικανικής τεκτονικής πλάκας - οι οποίες κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις - αποτελεί παγκόσμιο σημείο και εστία σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας, και πλέον έχει σχηματιστεί μια σήραγγα μάγματος κάτω από τη χερσόνησο, η οποία εκτείνεται στη θάλασσα.

Παρόλο που το μέγεθος και η ένταση της δραστηριότητας μειώνονται, το γραφείο Μετεωρολογίας δήλωσε ότι η αξιολόγηση του ηφαιστειακού κινδύνου παραμένει αμετάβλητη, με τη χώρα να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, οι ειδικοί έλεγαν ότι το μάγμα συσσωρεύεται τρία μίλια κάτω από το έδαφος, αλλά τώρα έχει ανέβει πολύ πιο κοντά, αν οι εκτιμήσεις είναι σωστές. «Σε αυτό το στάδιο, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ακριβώς εάν και πού μπορεί να φτάσει το μάγμα στην επιφάνεια», ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία.

