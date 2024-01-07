Μπανγκλαντές: Χαμηλό το ποσοστό συμμετοχής στις σημερινές βουλευτικές εκλογές

Η χαμηλή συμμετοχή και τα σποραδικά επεισόδια βίας σημάδευσαν σήμερα τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Μπανγκλαντές, τις οποίες μποϊκοτάρισε το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης.

Το ποσοστό της συμμετοχής κυμάνθηκε περίπου στο 40%--σε σχέση με πάνω από 80% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό στις βουλευτικές εκλογές του 2018-- όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής εκλογικός επίτροπος Κάζι Ρακιμπούλ Αουάλ.

Όπως είπε ο ίδιος, η υπηρεσία του προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο για να εγγυηθεί τη δίκαιη διεξαγωγή της διαδικασίας.

"Δεν υπήρξαν αναφορές για θανάτους από τα επεισόδια βίας που συνδέονται με τις εκλογές", είπε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι το γραφείο του διακριβώνει τις καταγγελίες για εκλογική νοθεία σε κάποιες περιπτώσεις.

Τα εκλογικά τμήματα στη χώρα με τον όγδοο μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο παρέμειναν ανοικτά ως τις 17:00 (τοπική ώρα· στις 14:00 ώρα Ελλάδας), η καταμέτρηση των ψήφων έχει ξεκινήσει και τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται περί τα μεσάνυχτα (21:00).

Οι σημερινές βουλευτικές εκλογές είναι πρακτικά εγγυημένο πως θα χαρίσουν πέμπτη θητεία στην πρωθυπουργό Σέιχ Χασίνα, η οποία χαρακτήρισε εξερχόμενη από εκλογικό τμήμα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «τρομοκρατική οργάνωση».

Από τη διαδικασία απείχε το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP), η μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης, καταγγέλλοντας την «παρωδία εκλογών», όπως και άλλες παρατάξεις, που αποδεκατίστηκαν τους τελευταίους μήνες εξαιτίας κύματος μαζικών συλλήψεων.

Ο Λαϊκός Σύνδεσμος του Μπανγκλαντές (AL), το κόμμα της πρωθυπουργού, πρακτικά δεν έχει αντιπάλους στις εκλογικές περιφέρειες που διεκδικεί. Ωστόσο δεν παρουσίασε υποψήφιους σε κάποιες, με προφανή σκοπό να αποφευχθεί μονοκομματικό κοινοβούλιο, που θα θεωρείται απλά όργανο του μοναδικού κόμματος.

Ορισμένοι ψηφοφόροι είπαν πως δέχθηκαν απειλές πως θα κατασχεθούν οι κάρτες με τις οποίες μπορούν να παίρνουν επιδόματα αν δεν ψηφίσουν Λαϊκό Σύνδεσμο.

Χθες Σάββατο η αστυνομία συνέλαβε επτά μέλη του BNP, ανάμεσά τους ανώτερο στέλεχος της τοπικής οργάνωσής του στη Ντάκα, κατηγορώντας τα για δολιοφθορά, έπειτα από πυρκαγιά προχθές Παρασκευή σε συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ.

Η πρωθυπουργός Χασίνα έχει κατηγορήσει επανειλημμένα το BNP πως βρισκόταν πίσω από θανατηφόρες πυρκαγιές στο σιδηροδρομικό δίκτυο πέρυσι.

Πηγή: skai.gr

