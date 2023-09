Η άβολη στιγμή που ο Μπάιντεν τραυλίζει και η γραμματέας του διακόπτει την συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού προέδρου (βίντεο) Κόσμος 11:26, 11.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Τζο Μπάιντεν απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ξαφνικά άρχισε να τραυλίζει και να επαναλαμβάνει τα λόγια του