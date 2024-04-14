Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν συμβολή στην κατάρριψη «σχεδόν όλων» των drones και των πυραύλων που εξαπολύθηκαν το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Ο Μπάιντεν πρόσθεσε πως επαναβεβαίωσε την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους νωρίτερα, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του Λευκού Οίκου.

Επιπλέον, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε στον Νετανιάχου ότι "το Ισραήλ επέδειξε αξιοσημείωτη ικανότητα να αμύνεται και να νικά ακόμη και πρωτοφανείς επιθέσεις." Πρόσθεσε πως "το Ισραήλ έστειλε ένα σαφές μήνυμα στους εχθρούς του ότι δεν μπορούν να απειλήσουν αποτελεσματικά την ασφάλεια του."

Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη πως θα συγκαλέσει σήμερα σύνοδο των ηγετών της G7, προκειμένου να υπάρξει «ενιαία διπλωματική αντίδραση» στην «αναίσχυντη» επίθεση του Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως μερικοί από τους πυραύλους καταρρίφθηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως ο Νετανιάχου μίλησε με τον αμερικανό πρόεδρο κατόπιν έκτακτης συνεδρίασης της κυβέρνησης πολέμου του Ισραήλ.

Οχι σε αντεπίθεση του Ισραήλ στο Ιράν

Επιπρόσθετα, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξής του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η κυβέρνησή του θα εναντιωθεί σε οποιαδήποτε αντεπίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, μετά την άνευ προηγουμένου ιρανική επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, αναφέρει ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος πηγή του στον Λευκό Οίκο ενήμερη για όσα ειπώθηκαν μεταξύ του αμερικανού προέδρου και του ισραηλινού πρωθυπουργού.

