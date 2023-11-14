Οι ζωές 36 νεογνών στο νοσοκομείο αλ Σίφα της Γάζας κρέμονταν σήμερα από μια κλωστή, σύμφωνα με ιατρικό προσωπικό εκεί που είπε πως δεν υπάρχει σαφής μηχανισμός μετακίνησής τους παρά μια προσπάθεια του Ισραήλ να παράσχει θερμοκοιτίδες για μια εκκένωση.

Τρία από τα 39, αρχικά, βρέφη που γεννήθηκαν πρόωρα έχουν ήδη πεθάνει αφότου το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας ξέμεινε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου από καύσιμα που τροφοδοτούν τις γεννήτριες οι οποίες διατηρούσαν σε λειτουργία τις θερμοκοιτίδες.

Η Λωρίδα της Γάζας τελεί υπό πλήρη ισραηλινό αποκλεισμό αφότου η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Η ισραηλινή χερσαία επίθεση που ακολούθησε έφερε τις μάχες στους δρόμους γύρω από το νοσοκομείο στο κέντρο της πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας.

Τα 36 νεογνά, που ζυγίζουν λιγότερο από 1,5 κιλό και ορισμένα μόλις 700 με 800 γραμμάρια, είναι τοποθετημένα τώρα το ένα δίπλα στο άλλο σε κανονικά κρεβάτια, εκτεθιμένα στις μολύνσεις και χωρίς οποιεσδήποτε μεμονωμένες προσαρμογές σε επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασίας, όπως ανέφερε το προσωπικό.

"Ευτυχώς, είναι ακόμη 36, δεν χάσαμε κανένα στη διάρκεια της νύχτας", δήλωσε τηλεφωνικώς στο Reuters ο δρ Άχμεντ ελ Μοχατάλαλι, χειρουργός. "Όμως οι κίνδυνοι εξακολουθούν να είναι πολύ μεγάλοι... Διατρέχουμε ακόμη τον κίνδυνο να τα χάσουμε".

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε νωρίτερα σήμερα πως συντονίζει τη μεταφορά θερμοκοιτίδων στη Λωρίδα της Γάζας σε ένα βήμα ώστε να μπορέσει να γίνει η απομάκρυνση των νεογνών. Ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία στρατιώτη που ξεφορτώνει θερμοκοιτίδες από ένα βαν.

Ο στρατός ανήρτησε επίσης ένα βίντεο που δείχνει τη Σάνι Σάσον, εκπρόσωπο του γραφείου συνδέσμου του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που ασχολείται με παλαιστινιακές πολιτικές υποθέσεις, να στέκεται μπροστά από θερμοκοιτίδες και να λέει πως έχει γίνει επίσημη προσφορά βοήθειας.

"Εκτεταμένες προσπάθειες είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διασφαλιστεί πως αυτές οι θερμοκοιτίδες ακριβώς εδώ πίσω μου μπορούν να φθάσουν τα μωρά στη Γάζα χωρίς καθυστέρηση", είπε στο βίντεο.

Ισραηλινός αξιωματούχος που έχει εμπλακεί στις προσπάθειες αυτές, που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε πως τρεις διαθέσιμες θερμοκοιτίδες έχουν παραδοθεί από ισραηλινά νοσοκομεία.

"Η πρόθεση είναι να καταστεί δυνατή η ασφαλής απομάκρυνση νεογνών. Απ΄ό,τι αντιλαμβανόμαστε, το Σίφα δεν διαθέτει τις απαραίτητες μεταφερόμενος θερμοκοιτίδες για αυτό", είπε ο αξιωματούχος και πρόσθεσε πως οι θερμοκοιτίδες είναι σε κατάσταση αναμονής έξω από τη Γάζα για την περίπτωση που θα συμφωνηθεί η παράδοσή τους.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός δείχνουν συμβατικές μεταφερόμενες θερμοκοιτίδες, δήλωσε ο Άρθουρ Έντελμαν, καθηγητής Παιδιατρικής και Νεογνολογίας στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ.

"Λειτουργούν με μπαταρία, κάτι που επέτρεπε λειτουργία τους για ένα δίωρο. Έχουν επίσης την επιλογή να μπαίνουν στην πρίζα σε μια πηγή ενέργειας ασθενοφόρου", είπε.

"Δεν υπάρχει σαφής μηχανισμός"

Ο στρατός δεν είπε τι βήματα θα κάνει προκειμένου να καταστεί δυνατή η απομάκρυνση των νεογνών εν μέσω σφοδρών αεροπορικών πληγμάτων και συνεχιζόμενων μαχών στην περιοχή του νοσοκομείου αλ Σίφα.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας, που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, δήλωσε πως δεν υπάρχει αντίρρηση για την απομάκρυνση των νεογνών, όμως είπε πως δεν υπάρχει μηχανισμός για να γίνει αυτό.

Πολλά νοσοκομεία της Γάζας, όπως το αλ Σίφα, σταμάτησαν επίσης να λειτουργούν λόγω έλλειψης καυσίμων και προμηθειών ή είναι ήδη γεμάτα με ασθενείς και τραυματίες από τις μάχες.

"Δεν έχουμε αντίρρηση να μεταφερθούν τα μωρά σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, στην Αίγυπτο, τη Δυτική Όχθη ή ακόμη και στα νοσοκομεία της κατοχικής δύναμης [σ.σ. του Ισραήλ]. Αυτό που μας νοιάζει πιο πολύ είναι οι ζωές αυτών των μωρών και να είναι καλά", δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας, Άσραφ αλ Κίντα, τηλεφωνικώς από το νοσοκομείο. "Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κανένας σαφής μηχανισμός".

Το Ισραήλ υποστηρίζει πως το νοσοκομείο δεν βρίσκεται υπό πολιορκία και λέει πως οι δυνάμεις του προσφέρουν διαδρομές εξόδου σε όσους βρίσκονται μέσα. Ιατρικό προσωπικό και αξιωματούχοι στο νοσοκομείο λένε πως όσοι επιχειρούν να φύγουν δέχονται πυρά. Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς από ανεξάρτητη πηγή.

Ο Μοχατάλαλι δήλωσε πως είναι ενήμερος για τις προσπάθειες διάσωσης των μωρών αλλά δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες.

"Κάποιος μας ζήτησε να πάρουμε τα ονόματα των μωρών και πόσα είναι. Αλλά κανένα πραγματικό βήμα επί του πεδίου. Άρα δεν ξέρουμε πόσο σοβαρές είναι αυτές οι προσπάθειες να απομακρυνθούν αυτά τα μωρά", είπε.

Ο ισραηλινός στρατός ανήρτησε ηχητικό που όπως λέει είναι η συνομιλία ανάμεσα σε έναν υψηλόβαθμο αξιωματικό από τη Διοίκηση Συντονισμού και Συνδέσμου του Ισραήλ και τον γενικό διευθυντή του νοσοκομείου αλ Σίφα, στα αραβικά, με αγγλικούς υποτίτλους.

Σε αυτήν ο αξιωματούχος μιλάει σχετικά με την τοποθέτηση μιας θερμοκοιτίδας στην πύλη του νοσοκομείου, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες πώς ή πότε θα συμβεί αυτό. Ο γενικός διευθυντής λέει πως αυτό θα βοηθούσε, προσθέτοντας πως χρειάζονται επίσης τέσσερις αναπνευστήρες για παιδιά.

Ο αξιωματούχος λέει πως θα δει τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει. Ο γενικός διευθυντής απαντά πως όλες οι πτέρυγες στο νοσοκομείο χρειάζονται βοήθεια.

Το Ισραήλ έχει ορκιστεί να εξαλείψει τη Χαμάς αφότου μαχητές της οργάνωσης επέδραμαν σε κοινότητες του νότιου Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας περίπου 240 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία. Η αντεπίθεσή του έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 11.000 ανθρώπων στη Γάζα μέχρι τώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

