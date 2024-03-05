ΗΠΑ: Κυρώσεις στην Intellexa για το Predator ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών

Κυρώσεις εναντίον δύο φυσικών προσώπων και πέντε νομικών οντοτήτων που συνδέονται με την εταιρία Intellexa και τη διακίνηση του εμπορικού λογισμικού κατασκοπείας Predator ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ(OFAC) όρισε τα συγκεκριμένα άτομα και τις οντότητες με την αιτιολογία ότι το εμπορικό λογισμικό κατασκοπείας χρησιμοποιήθηκε για τη στόχευση Αμερικανών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών αξιωματούχων των ΗΠΑ, δημοσιογράφων, και πολιτικών αναλυτών.

Ειδικότερα, στο στόχαστρο των κυρώσεων μπαίνουν ο Ταλ Τζόναθαν Ντίλιαν, η Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου, η Intellexa S.A. με έδρα την Ελλάδα, η Intellexa Limited με έδρα την Ιρλανδία, η Cytrox AD με έδρα τη Βόρεια Μακεδονία, η Cytrox Holdings ZRT με έδρα την Ουγγαρία, και η Thalestris Limited με έδρα την Ιρλανδία.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, «η εξάπλωση της χρήσης εμπορικού λογισμικού κατασκοπείας εγκυμονεί ξεχωριστούς και αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

Επιπλέον, αναφέρεται ότι έχει γίνει κατάχρηση από ξένους παράγοντες για να καταστεί δυνατή η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η στόχευση αντιφρονούντων σε όλο τον κόσμο.

Τέλος, τα συγκεκριμένα μέτρα που ανακοινώθηκαν αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει διάφορα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, ελέγχων εξαγωγών, και περιορισμών έκδοσης βίζας, για την αντιμετώπιση της κακής χρήσης προηγμένων τεχνολογιών κατασκοπείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

